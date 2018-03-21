مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إنهاء دعم واشنطن لحملة السعودية في اليمن

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، قرارا يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في الحرب الأهلية باليمن، وذلك مع اجتماع الرئيس، دونالد ترامب، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وصوت المجلس بأغلبية 55، مقابل 44، برفض القرار الذي سعى للمرة الأولى لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973، يسمح لأي سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونجرس للمشاركة فيه.

وخلال نقاش في مجلس الشيوخ قبل التصويت، وصف بعض داعمي الإجراء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن، بأنه "كارثة إنسانية"، ألقوا بالمسئولية عنها على السعوديين.

وأشار السناتور المستقل، بيرني ساندرز، إلى مقتل آلاف المدنيين، وتشريد الملايين، والمجاعة، وتفشي الكوليرا، الذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب الصراع.

وقال "هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك".

وقال السناتور مايك لي، وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار، إن العمل استمر عليه منذ بعض الوقت، وإنه لم يتم ترتيب الأمر ليتزامن "بأي حال من الأحوال" مع زيارة ولي العهد السعودي. وقال "السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة، بدونه لن تحقق الولايات المتحدة النجاح المرجو".

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