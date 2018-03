جمع مؤتمر دولي للمانحين 456 مليون يورو ( 560.4 مليون دولار)، اليوم الثلاثاء، لبناء محطة تحلية مياه في قطاع غزة، لكنه لم يصل إلى التمويل الكامل للمشروع الذي يهدف إلى تزويد مليوني شخص بمياه الشرب.

ويخضع القطاع غزة إلى الحصار بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع في 2007، ويخنق الحصار الاقتصاد ويعرقل الجهود الرامية إلى توفير المساعدات الإنسانية.

وأكثر من 95 % من المياه في غزة ملوثة وغير صالحة للشرب، وفق الاتحاد من أجل المتوسط، إحدى المجموعات التي تقف وراء المشروع.

وتقول المنظمة إن هناك حاجة إلى 562.3 مليون يورو لبناء المحطة، التي ستكون أكبر مشروع للبنية التحتية على الإطلاق في قطاع غزة، وفق الاتحاد من أجل المتوسط.

وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، إن التمويل الذي جُمع اليوم “يقترب خطوة من تحقيق هذا المشروع وتحسين ظروف المعيشة في غزة”.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله “هذا المؤتمر رسالة أمل لشعبنا”.

The post مانحون دوليون يجمعون نصف مليار دولار لبناء محطة تحلية مياه بغزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية