أمريكا تعتقل رجل أعمال إيراني بتهمة التحايل على العقوبات

ذكر مدعون أمس الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية قبضت على إيراني على خلفية اتهامات بأنه شارك في مؤامرة للتحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، وحول أكثر من 115 مليون دولار دفعت بموجب عقد إنشاء فنزويلي عبر النظام المالي الأمريكي.

وقال المدعون إن علي صدر هاشمي نجاد، قُبض عليه أول أمس الإثنين ووجهت له لائحة تشمل ست اتهامات رفعت في المحكمة الاتحادية بمانهاتن عن دوره في مؤامرة للتحايل على العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

وينشط علي صدر هاشمي نجاد في أوروبا، خاصةً في مالطا، وتملك عائلته مصالح مالية واقتصادية وبنكية كبرى فيها، إلى جانب نشاطه المالي الكبير في أمريكا اللاتينية، وظهر اسمه أكثر من مرة في عدد من القضايا خاصةً في مالطا، إلى جانب إسبانيا أيضاً.

