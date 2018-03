قذيفة دمشق تحول عيد الأم لمأساة مفجعة

المتوسط:

تحول الطابق الأرضي من مشفى دمشق إلى طوارئ، تجمع فيه عدد كبير من الأطباء لمعالجة عشرات الجرحى، وذلك إثر الكارثة التي لحقت بعدد من النساء السوريات عشية الاحتفال بعيد الأم، الذي يصادف 21 مارس، بسقوط قذيفة على سوق مكتظة في جرمانا بضواحي العاصمة دمشق.

وسقطت القذيفة على سوق حي كشكول المعروف بمحاله التجارية المتنوعة وأسعار سلعه البخسة، واكتظاظه بالمتسوقين، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الأمهات والأبناء.

ووصفت المصادر المشهد وداخل المشفى، حيث تلطم إحداهن على رأسها وهي منهارة حزنا على ابنتها الشابة التي قتلت في القصف على السوق أثناء شرائها هدية عيد الأم، فيما تسبب القصف ببتر ساق أم كانت برفقة ابنها وابنتها في السوق لشراء أغراض فيما لم تعرف شيئا بعد عن ولديها.

