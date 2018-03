إسرائيل تحذر إيران من امتلاك السلاح النووي

المتوسط:

أكد وزير المخابرات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن قصف إسرائيل عام 2007 للمفاعل النووي السوري رسالة إلى إيران بأن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن نجاح تلك العملية ينذر من يهددون بقاءها، وذلك خلال تصريحا له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ومن جانبه قال قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال جادي إيزنكوت، في البيان الصادر الأربعاء، إن الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي في 2007 هي أن إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجودها.

يذكر أن إسرائيل اعترفت رسمياً، بتدمير ما يشتبه أنه مفاعل نووي سوري في ضربة جوية عام 2007، قائلاً إن الضربة الجوية أزالت تهديداً كبيراً على إسرائيل والمنطقة وكانت “رسالة” إلى آخرين، وذلك بعد إنهاء أمر رقابي عسكري استمر لأكثر من 10 سنوات، كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

