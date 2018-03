«الجعفري»: العراق ليست ممر لوصول القوات التركية دول الجوار

المتوسط:

أعرب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، عن رفض بلاده القاطع لخرق القوات التركية للحدود العراقية، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتواجد أي قوات على أراضينا لتقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار.

وأكد الجعفري أثناء لقائه نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلمز، في بغداد، اليوم الأربعاء، على ضرورة انسحاب القوات التركية من بعشيقة، معتبرا أن استراتيجية العلاقات العراقية قائمة على تعزيز المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة، فضلا عن الحفاظ على السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأوضح وزير الخارجية العراقي، أن العراق طوى صفحة المواجهة مع عصابات داعش الإرهابية، وحقق انتصارات كبيرة وحرر أراضيه، واليوم يعمل على إعادة بناء، وإعمار المدن.

