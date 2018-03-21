لهذه الأسباب.. الشاي الأخضر مشروب مفضل لفقدان الوزن

من شهور قليلة، اعتدت على احتساء 3 أكواب من الشاى الأخضر خلال اليوم.. نعم مذاقه ليس الأفضل لكنه ساعد كثيرًا على ثبات وزني وضمان حقيقي لهذا، لكنى قررت أن ألق نظرة عليه أكثر عمقا، فاكتشفت أن الشاى الأخضر له فوائد مذهلة وله تأثير كبير على صحتنا.

مؤكد أنك ستعرفين من خلال النقاط التالية كيف تستمتعين بالشاي الأخضر، الذي يساعد على الحد من الكافيين، وأيضًا ستحصلين على إجابة محددة عن تأثيره في إنقاص الوزن على الصحة بوجه العموم.. لا تفوتي قراءة فوائده..

لماذا الشاي الأخضر؟

إذا كنت تتساءلين: لماذا ينصح أطباء التغذية والهضم باحتساء الشاي الأخضر باستمرار، فالسر يا عزيزتي يكمن في المعالجة أى طريقة الصنع، مظبوط… الشاى الأسود أو كما نقول عنه "الشاي الأحمر" يخضع لعملية تخمير في حين تتجنب معالجة الشاى الأخضر هذا، ونتيجة لذلك يحتفظ الشاى الأخضر بأكبر قدر ممكن من مضادات الأكسدة، التى تعطى له فوائد كثيرة منها ما سنقوله في النقاط التالية… ولعل أبرزها

فقدان الوزن

الشاى الأخضر ليس مشروبا سحريا بفقد الوزن فى أيام كما نسمع، فالحقيقة أنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي، ومكوناته تعمل على تكثيف مستويات أكسدة الدهون مما يساعد على ثبات وفقدان الوزن.

علاج للسكري

بالفعل.. ينظم مستويات الجلوكوز مما يبطئ ارتفاع نسبة السكر فى الدم عقب تناول الطعام، وهذا يمنع ارتفاع الأنسولين.

أمراض القلب

يقال أيضا، إنه يعمل على بطانة الأوعية الدموية، مما يساعدهم على البقاء مسترخين وقادرين على تحمل التغيرات فى ضغط الدم، وهذا يحمي أيضا من تشكيل الجلطات.

سرطان المرئ

ويقال إنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان المرئ، لكن من المعتقد أنه أيضًا يقتل الخلايا السرطانية بشكل عام.

الكولسترول

بالفعل.. يقلل من الكولسترول السيئ فى الدم، ويقال أيضا إنه يؤخر تدهور الحالة الصحية للمصابين بمرض الزهايمر لأنه يحمي خلايا الدماغ من الموت.

تسوس الأسنان

هناك دراسات تشير إلى أن مضادات الأكسدة الكيميائية الموجودة في الشاي تقتل البكتريا والفيروسات التى تسبب التهابات الحنجرة وتسوس الأسنان.

الكآبة وعلاج الشيخوخة

يحتوي الشاي الأخضر على حمض الثيانين، وهو حمض أميني يوجد فى أوراق الشاي، الذى يعمل على توفر الاسترخاء والهدوء، كما يبدو أنه يساعد على التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

هل قرأتي الفوائد السابقة؟.. نعم كثيرة مقابل أن سعر علبة الشاي الأخضر رخيصة للغاية، لذلك أنصحك بتناول أكثر من كوب فى اليوم للحصول على كثير من الفوائد السابقة، وشراء أيضا أوراقه المتوفرة عند العطارين لاستخدامها فى الوصفات الطبيعية التى نقولها لك خلال الأيام المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا