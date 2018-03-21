اختتام مباحثات بين كوريا الشمالية و الجنوبية والولايات المتحدة

عين ليبيا

اختُتمت الكوريتان الجنوبية والشمالية والولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، مباحثات شبه رسمية في فنلندا، بحسب الأناضول للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية الفنلندية، أن المباحثات بدأت الاثنين الماضي بمشاركة نائب المدير العام لشؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية تشوي كانغ إيل.

كما شارك في المباحثات من الجانب الكوري الجنوبي السفير السابق لدى اليابان شين كاك سو، والسفير السابق لدى الصين شين جونغ سونغ، والبروفسور في جامعة هاندونغ العالمية كيم جون هيونغ بينما ضم الوفد الأمريكي كلا من السفيرين السابقين لدى كوريا الجنوبية “كاثلين ستيفنز” و”توماس هوبارد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا