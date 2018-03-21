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استقالة رئيس بيرو

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استقال رئيس بيرو بابلو كوتشينسكى من منصبه قبل يوم واحد من تصويت في البرلمان بعزله، والذي من المتوقع أن يخسره.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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