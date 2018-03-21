استقالة رئيس بيرو

استقال رئيس بيرو بابلو كوتشينسكى من منصبه قبل يوم واحد من تصويت في البرلمان بعزله، والذي من المتوقع أن يخسره.
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ايوان ليبيا
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