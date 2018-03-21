زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي إيران

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر،اليوم الأربعاء، قضاء تخت التابع لمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل في إيران، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 03ر16 بالتوقيت المحلي (33ر12 بتوقيت جرينتش)، على عمق 26 كيلومترًا تحت سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر محتملة جراء هذا الزلزال.

كانت هزة أرضية بقوة 8ر3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت مساء الأحد الماضي محافظة فارس جنوبي إيران.

يُذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرًا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا