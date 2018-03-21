زوكربرج يعترف بوقوع فيسبوك في أخطاء

اعترف مارك زوكربرج المدير التنفيذي لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء بارتكاب الموقع "أخطاء" فيما يتعلق بسوء الاستخدام المزعوم لبيانات مستخدمي الموقع في أول تعليق له منذ اندلاع فضيحة أناليتكا كمبردج.

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