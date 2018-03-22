قبل حر الصيف.. نظفي التكييف وتمتعتي بهواء نقي بـ8 طرق

تنظيف التكييف من الأمور الصعبة التي تواجه كل سيدة في منزلها، خاصة مع الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فالتكييف من أساسيات الأجهزة الكهربائية داخل المنزل ومهم لكل الأسرة، ولكن تنظيفة من الأمور الهامة، لأن تراكم الأتربة بداخله وعدم تشغيله خلال فصل الشتاء تجعلنا نشعر برائحة كريهة إذا تجاهلتي تنظيفه، ونظافة التكييف تضمن لكِ استنشاق هواء نقي خال من البكتيريا، ويمكنك الاستعانة بالمستحضرات الاصطناعية المنتشرة في الأسواق لتنظيفه، أو الاكتفاء ببعض الطرق الطبيعية البسطية التي تؤدي لنفس النتيجة، ونقدم لكِ بعض الأفكار التي تساعد في عملية التنظيف، والحصول على شكل أنيق للتكييف واستخدامه كديكور داخل غرفتك أيضًا.

1-أول خطوة عليكِ القيام بها هي فصل التيار الكهربائي عن التكييف نهائيًا، وقومي بفك القطع القابلة للفك وامسحيها جيدًا بفوطة نظيفة، أو ضعيها في ماء دافئ وخل لمدة 30 دقيقة.

2-فكي الفلتر الخاص بتنقية الهواء، واغسليه بالماء والصابون، ثم جففيه وضعيه في أشعة الشمس للتأكد من جفافه، ثم اعيدي تركيب الفلتر مرة أخرى، ولكن اتركيه بعض الوقت ولا توصليه بالتيار الكهربائي.

3-يمكنك الاستعانة بفرشاة الأسنان، حتى تتمكني من تنظيف الأجزاء الداخلية من التكييف والتي يصعب الوصول إليها، وتكون مليئة بالأتربة.

4- استخدمي كمامة وجوانتي وغطاء على رأسك قبل بدأ التنظيف لحماية بشرتك وشعرك من الأتربة.

5- افتحي مقصورة النافخ الهوائي ونظفي أي غبار عليها، ثم انزعي أنبوب تصريف المياه للتأكد من عدم نمو الحشرات فيه، وإذا كان مسدودا أو به أي تلف، استخدمي الكلور والمياة لتنظيفه بواسطة فرشاة الأسنان.

6- فكي الصندوق الواقي المعدني للوصول إلى الداخل في حال كان الغبار المتراكم كثيرًا.

7- بعد الانتهاء من تنظيف القطع الداخلية للتكييف، اعيدي تركيب كل شيء بدقة، وامسحي التكييف من الخارج بالخل والماء الداخلي واستخدمي قطعة قماش جافة.

8- احرصي على تحسين شكل التكييف من الخارج، فيمكنك الاستعانة ببعض أنواع من الزهور الملونة علي رأس مكيف الهواء للحصول علي غرفة أنيقة، كما عليكِ التركيز في اللون المناسب للتكيف عند الشراء فهناك الكثير من الألوان التي يمكن أن تتناسب مع ديكور غرفتك ولون الحائط، كما يمكنك تخصيص إطار وتزينه ليكون مخصصًا للتكيف اختاري أقمشة تناسب ستائرك.

بهذه الطرق يكون التكييف نظيفًا وخاليا من الأتربة والغبار، وتستمتعين أنتِ وأسرتك بهواء نقي خالٍ من الأتربة، لحمايتهم من الأمراض والحساسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا