حاربي الشعر الأبيض بـ10 وصفات طبيعية.. منها الفراولة والسمك

يعتبر الشعر الأبيض (الشيب)، من الأمور المزعجة للسيدات، فهن لا يحببن الشعور بتقدم العمر، رغم أن موضة الشعر الأبيض والرمادي، انتشرت هذا العام، ونرى الفتيات يصبغن شعرهن "أبيض ورماديا"، ولكن إذا تعلق الأمر بالشيب يكرهن ذلك، وبعضهن يلجأن للصبغات الكيميائية للتخلص من الشعر الأبيض وتلوينه. أسباب ظهور الشيب ليست فقط بسبب تقدم العمر، ولكن قد تكون عوامل وراثية أو هرمونات في الجسم أيضا.

ومعروف أن الشيب يظهر جانبي الرأس ثم يمتد لوسط الرأس، ومؤخرة الرأس قلما يظهر بها الشيب، أما باقي شعر الجسم فنادر جدا حدوث الشيب به، وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تأخير ظهور الشعر الأبيض، دون الحاجة للصبغات التي تضرك.

1- التغذية السليمة تؤخر ظهور الشعر الأبيض، الذي قد يكون بسبب نقص في بعض العناصر الغذائية التي تساعد على تكوين مادة الميلانين، المسئولة عن لون الشعر، والحديد وفيتامين ب وحامض الفوليك.

2- تناولي الخضراوات، فهي تفيد جسمك بشكل عام، ومنها (البروكلي) الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات B وB6 وB12، وحمض الفوليك الذي يساعد على تأخير الشيب وتقوية فروة الرأس، تناولي الفاصوليا، والبازلاء، والعدس، والقرع، والسبانخ، والفول، والحمص، فهذه الأطعمة تفيد شعرك كثيرًا.

3- الشيكولاتة الداكنة من أكثر الأشياء التي تحبها معظم النساء، فهي ستساعدك على محاربة الشعر الأبيض، وتحتوي على عنصر النحاس، وهو عنصر يساعد جسم الإنسان على إنتاج مادة الميلانين وهي المادة التي تعطي اللون للشعر، وسبب اختيار الشيكولاتة الداكنة هو لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل من الفاتحة.

4- السمك بأنواعه يفيد في تأخر نمو الشعر الأبيض، إضافة إلى أنه غني بالزنك الذي يحمي الشعر، فكثير من الدراسات أوضحت أن الزنك مسئول على الحفاظ على لون الشعر، يحتوي على أوميغا 3 التي تمنع تقصف الشعر وتقوي خصلاته.

5- الزيوت الطبيعية مفيدة لشعرك بشكل عام، كما أنها تساعد على تقليل ظهور الشعر الأبيض، دلكي شعرك بشكل مستمر بزيت الخروع أو زيت جوز الهند، فهذا يساعد على تنشيط البصيلات وإنتاج الميلانين، وركزي على زيت السمسم فهو من أهم الزيوت التي تساعد على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة ويعمل على التخلص من القشرة و يمنحك شعرا أسود داكنا.

6- احرصي على تناول التفاح بشكل يومي، فهذا مفيد لبشرتك وشعرك بشكل عام، ويمكنك شطف شعرك بخل التفاح المخفف بكمية كبيرة من الماء، أو شرب كوب المياه به ملعقة من خل التفاح، فهذا الخليط مفيد لشعرك ويساعد على إنقاص الوزن إذا رغبت.

7- منتجات الألبان والزبادي، من أكثر الأشياء المفيدة لبشرتك وشعرك، لذلك احرصي عليها بشكل يومي فذلك يساعد على المحافظة على لون الشعر، ومنع الشيب المبكر، لأنها غنية بفيتامينات بي 6، بي 12 التي تعد عنصرا أساسيا لبناء مكونات الدم وتوصيل الأكسجين والغذاء لفروة الرأس وينشطها.

8- السكر من السموم البيضاء، التي يحذر منها الأطباء لخطورته على الصحة، كما أنه يعجل بالشيخوخة، حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن أشعة الشمس لأنها تضر بصيلات شعرك، وتعرضي لهواء البحر الغني باليود والمفيد للصحة.

9- الفراولة والتوت من الفاكهة المفيدة لك، وتحتوي على فيتامين سي وتمنع ظهور الشيب والتجاعيد، كما يمكنك الاستعانة بماسك الفراولة للحصول على بشرة خالية من الحبوب ونضرة.

10-اللب السوري يحتوى على كمية عالية من المعادن، ويساعد في إنتاج الميلانين الذي يحافظ على جمال ونضارة بشرتك وشباب الشعر، تناولي أيضًا الكارى فله فوائد عديدة ويمنع شيب الشعر المبكر، يمكنك إضافته إلى وجباتك، أو صنع خليط من خلال غليها في زيت جوز الهند، فهذا خليط مفيد لشعرك ومنشط للفروة.

بهذه الوصفات والتغذية الصحية والاهتمام بالخضراوات والفواكه، والابتعاد عن الاجتهاد والتوتر والقلق، تؤجلين ظهور الشعر الأبيض، وتحافظين على بشرتك نضرة، فالنوم الكافي والغذاء الصحي هو أساس لكل ما هو جمالي.

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