اكسبي قلب حماتك في عيد الأم.. ابعدي عن الورد والشيكولاتة

نحتفل اليوم بعيد الأم، وكل بلد له طريقته في الاحتفال، فهذا اليوم لا يقتصر على الأم فقط، ولكن يمكن أن نقدم التهاني والهدايا لكل من ساندنا وقدم لنا شيئا إيجابيا، ومنهم (أختك الكبيرة، خالتك)، وحماتك من أهم الشخصيات في هذا اليوم، فيجب عليك تقديم التهاني لها، واختيار هدية مناسبة لشخصياتها حتى تقتربي منها، فمن الشائع دائما أن علاقة الزوجة بوالدة زوجها (حماتها)، تكون مليئة بالمشاحنات، ولكن استغلي هذا اليوم لتقتربي منها، فالعلاقات الجيدة مع والدة الزوج ليست مستحيلة، وهناك الكثير من العلاقات الناجحة بين زوجة الابن وحماتها.. واستغلي عيد الأم في تحقيق هدفك بهذه الطرق..

1- انتقالك لبيت زوجك يعني دخولك حياة جديدة مع عائلة جديدة، لذلك اختاري جملا لطيفة لتهنئتها بعيد الأم من خلال اتصال هاتفي، ويفضل أن يسبقه بيوم لتكوني أول المتصلين بها.

2- اذهبي لها اليوم، واختاري هدية تناسب شخصيتها وتكون قيمة، حماتك ليست مثل الأم، والموقف يكون به بعض الإحراج، فهي تنتظر تقديرك لها، ويمكن أن يكون ذلك بالمعاملة اللطيفة والتهنئة الجيدة فقط.

3- يمكنك أن تعزميها على الغداء في منزلك أو بالخارج، وإذا كانت العلاقة بينها وبين والدتك جيدة، يمكنك تجميعهما في منزلك، أو الخروج في أي مطعم لتناول الغداء.

4- يمكنك الاختيار من بين الكثير من الهدايا (شنط، إكسسوارات، عباية، ذهب، إذا كانت ظروفك تسمح بذلك)، ولكن عليك التركيز فى شراء هدية تناسب شخصيتها، فإذا كانت لا تفضل مستحضرات التجميل والعطور فلا داعي لذلك.

5- احرصي على تذكير زوجك بعيد الأم، فالرجال في الغالب لا يتذكرون المناسبات، ولكن ستقع عليك المسئولية إذا نسي تهنئتها، لذلك عليك الحصول على أموال منه لشراء هدية ليقدمها لوالدته، وتذكيره أيضا بنفس الشيء مع والدتك.

6- هناك بعض الهدايا حاولي الابتعاد عنها عند تقديم هدية لحماتك، ومنها الورد، فبعض الحموات لا يحببن الورد، ويشعرن أنه ليس ذات قيمة، لا تقدمي لحماتك الملابس الداخلية، فالإتيكيت يحذر من تقديم هدية شخصية من هذا النوع.

7- بعض الفتيات يلجأن لشراء تورتة أو علبة من الشيكولاتة، كحل سريع لهدية عيد الأم، والدة الزوج أو الخطيب، ولكن هذا أمر سيئ، فالتورتة والشيكولاتة هدايا لا تناسب عيد الأم، يمكن الاستعانة بها بجانب الهدية وليس بمفردها.

8- الإكسسوارات لا تناسب السيدات في العمر الكبير، فلا تلجئي لها لوالدتك أو لحماتك، ولكن إذا كانت حماتك تحب نوعا معينا من الفضة يمكن تقديمها لها.

بهذه النصائح تكسبين قلب حماتك في الاحتفال بعيد الأم، فيجب أن تكون العلاقة بينكما جيدة حتى ترضي زوجك، تعاملي معها مثلما تفضلين أن يتعامل زوجك مع والدتك، واختاري هدية تناسب ذوقها وتفرحها، وتذكري أنها ترى أنها يجب أن تكون رقم واحد في حياة ابنها، فتعاملي بحكمة مع الأمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا