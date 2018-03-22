17 قتيلا على الأقل جراء انحراف حافلة في تايلاند

قُتل 17 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء انحراف حافلة عن طريقها في شمال شرق تايلاند واصطدامها بشجرة، وفق ما ذكرت السلطات الخميس.

ووقع الحادث مساء الأربعاء في مقاطعة ناخون راتشاسيما، وكانت الحافلة تقلّ زهاء خمسين شخصا.

وصرح مسئول في دائرة الطوارئ الطبية المحلية لوكالة فرانس برس "بأن عدد القتلى الحالي هو 17، وهناك 33 جريحا".

وأضاف أن بين الجرحى عشرة أشخاص حالتهم حرجة.

وقال رئيس إدارة الوقاية من الكوارث في ناخون راتشاسيما، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها بينما كانت تسير في اتجاه منحدر، قبل أن تنحرف عن الطريق وتصطدم بشجرة كبيرة.

وتُعدّ تايلاند أحد أكثر بلدان العالم التي تقع فيها حوادث سير قاتلة، وفق منظمة الصحة العالمية.



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