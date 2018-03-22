عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة

وصلت عاصفة ثلجية تحمل أمطارا متجمدة ورياحا إلى شرق الولايات المتحدة، الأربعاء، مما أدى إلى شل حركة النقل العام وإغلاق المدارس في عدة مدن، حيث عانى سكان المنطقة من عاصفة ثلجية كبرى في هذا الشهر.

وقال دان بيترسون خبير الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بالطقس، إن العاصفة ستؤدي إلى تساقط الثلوج والتي تراوح ارتفاعها ما بين 30 و46 سنتيمترا في مناطق من فيلادلفيا إلى مدينة نيويورك الأربعاء.

كما اجتاحت العاصفة نقاطا على طول الساحل الشرقي مثيرة رياحا تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة، وفقاً لمركز التنبؤات الجوية.

وساد الهدوء تايمز سكوير الذي عادة ما يعج بالحركة في نيويورك، رغم أن العاصفة لم تصل بكامل قوتها بعد.



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