مقتل سائحة خلال مغامرة قفز وسباحة في جداول مياه جبال الألب الجنوبية بنيوزيلندا

لقيت سائحة حتفها خلال مغامرة قفز وسباحة في جداول المياه بجبال الألب الجنوبية في نيوزيلندا إثر سقوطها من شلال على ارتفاع 100 متر.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الخميس: "تحقق الشرطة بالتعاون مع منسقي البحث والإنقاذ في تحديد كيفية حدوث هذه المأساة".

ويعتقد أن الضحية التي تردد أنها سائحة ألمانية في الثلاثينيات من عمرها، كانت مقيمة في أستراليا ولديها خبرة في هذه الرياضة التي تعتبر مزيجا من الهبوط من قمم الجبال والسباحة والقفز في جداول الماء الجبلية.

وقال أنجوس تايلور، مدير قاعدة الإنقاذ بالمروحيات في جرايماوث، لموقع "ستاف" الإلكتروني: "عثرنا على رجل أسفل الشلال، وعثر المسعفون على رفيقته في التسلق متوفية في مكان الحادث".

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