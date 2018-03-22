جريزمان يرغب في تحديد مصيره قبل مونديال روسيا

أشار النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى رغبته في تحديد مستقبله مع أتلتيكو مدريد قبل المشاركة مع فرنسا في مونديال روسيا الصيف المقبل في ظل ربط العديد من التقارير الصحفية بينه وبين الانتقال إلى برشلونة ومانشتستر يونايتد الصيف الماضي قبل أن يقرر في نهاية المطاف الاستمرار في صفوف الروخيبلانكوس لموسم إضافي، ومنذ ذلك الحين بات واضحًا أن اللاعب الفرنسي يرغب في الرحيل عن الأتلتي من أجل الانضمام إلى البرسا، الذي يضعه على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل حسبما أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وأشار النجم الفرنسي، إلى رغبته في المشاركة بمونديال روسيا، وهو صافي الذهن من أجل التركيز في البطولة بصورة كاملة، وهو الأمر الذي يريده الجميع بكل تأكيد.

وأضاف جريزمان، أن الأمر يبدو مملًا، لكنه أخبر شقيقته بأنه سواء استمر مع أتلتيكو أو رحل عنه، ينبغي إنهاء هذا الأمر قبل المونديال، خاصة أن الأمر الذي يزعجه بشدة هو كثرة الأسئلة المتعلقة بمستقبله مع الروخيبلانكوس.

وسبق وأن حل جريزمان في المركز الثالث في صراع الكرة الذهبية عام 2016 خلف كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة في ذلك العام والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبالتالي يحلم بالفوز بتلك الجائزة في يوم من الأيام.

وأكد جريزمان، أنه لا يعاني من الهوس من فكرة الفوز بالكرة الذهبية، مشيرًا في الوقت ذاته بأن الطريق الوحيد للتتويج بها هو الفوز ببطولة كبرى سواء على صعيد الأندية أو مع المنتخب الفرنسي.

وأوضح جريزمان أنه عندما يشعر بالسعادة يكون كل شيء على ما يرام، كما أنه يرغب في الفوز بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، وحينها ستأتي الكرة الذهبية إن كان مقدرا له الفوز بها.

وأشار جريزمان إلى كونه جزءا من مجموعة، وبالتالي يفضل الفوز بالألقاب مع فريقه أكثر من الفوز بالجوائز الفردية، ضاربًا المثل بأنه حصد جائزة هداف اليورو الأخير، الذي أقيم في بلاده فرنسا عام 2016 في الوقت الذي كان يفضل فيه التتويج بكأس البطولة.

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