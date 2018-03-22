أتليتيكو يُغري جريزمان بأعلى راتب في تاريخ النادي

ينوي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تجهيز عرض خيالي بغرض إقناع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بالبقاء داخل قلعة الروخيبلانكوس، خلال الموسم القادم رفم الإغراءات العديدة.

وزادت الأقاويل في الآونة الأخيرة حول رغبة جريزمان في الرحيل، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه على رأسها برشلونة ومانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن ميجيل أنخيل جيل الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ينوي وضع على طاولة جريزمان عقدًا بقيمة 20 مليون يورو (17.5 مليون جنيه إسترليني) كراتب سنوي، من أجل البقاء مع نادي العاصمة.

راتب جريزمان الأسبوعي سيرتفع من 290 لـ​350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليُصبح الأغلى في تاريخ أتلتيكو مدريد، كما يريد نادي الأتليتيك تغيير بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

يُذكر أن جريزمان يتواجد حاليًا في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم، وفي حالة رفع راتبه ​سيتخطى الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال، وفيما يلي القائمة كاملة..

1) الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم برشلونة.. (670 ألف أسبوعيًا).

2) البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان..(640 ألف أسبوعيًا).

3) الأرجنتيني كارلوس تيفيز، نجم شنجهاى شينوا الصيني.. (615 ألف أسبوعيًا)

4) التشيلي أليكسيس سانشيز، ​نجم مانشستر يونايتد.. (450 ألف أسبوعيًا)

5) البرازيلي أوسكار، نجم شنجهاى شينوا الصيني.. (400 ألف أسبوعيًا)

6) إيزيكيل لافيتزى، نجم هيبي تشينا الصيني.. (400 ألف أسبوعيًا)

7) البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.. (365 ألف أسبوعيًا)

8) الألمانى مسعود أوزيل، نجم أرسنال.. (300 ألف أسبوعيُا)

9) الفرنسي أنطوان جريزمان.. (290 ألف أسبوعيًا)

10) الفرنسى بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.. (290 ألف أسبوعيًا)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا