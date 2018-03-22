1) الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم برشلونة.. (670 ألف أسبوعيًا).
2) البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان..(640 ألف أسبوعيًا).
3) الأرجنتيني كارلوس تيفيز، نجم شنجهاى شينوا الصيني.. (615 ألف أسبوعيًا)
4) التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد.. (450 ألف أسبوعيًا)
5) البرازيلي أوسكار، نجم شنجهاى شينوا الصيني.. (400 ألف أسبوعيًا)
6) إيزيكيل لافيتزى، نجم هيبي تشينا الصيني.. (400 ألف أسبوعيًا)
7) البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.. (365 ألف أسبوعيًا)
8) الألمانى مسعود أوزيل، نجم أرسنال.. (300 ألف أسبوعيُا)
9) الفرنسي أنطوان جريزمان.. (290 ألف أسبوعيًا)
10) الفرنسى بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.. (290 ألف أسبوعيًا)
أتليتيكو يُغري جريزمان بأعلى راتب في تاريخ النادي
1) الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم برشلونة.. (670 ألف أسبوعيًا).
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