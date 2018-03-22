أين يلعب محمد صلاح في برشلونة وريال مدريد وباريس؟

كتب – محمود السيد

لا حديث يعلو في الصحافة العالمية إلا عن الفرعون المصري محمد صلاح بعد المستوى الخيالي لصاحب الـ25 مع ليفربول في موسمه الأول عقب تسجيل 36 هدفا في كل البطولات، والذي جعله محط أنظار الثلاثي الكبير ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، الذين يرغبون في ضم نجم المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب التقارير الصحفية البريطانية، بالرغم من عدم نية ليفربول في بيع هداف البريمير ليج برصيد 28 هدف بعد خسارة البرازيلي فيليب كوتينيو لبرشلونة في يناير الماضي مقابل 160 مليون يورو.

والسؤال الذي يشغل بال الجميع، أين سيلعب محمد صلاح في برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان؟ إذ صدقت التقارير الصحفية ووافق ليفربول على بيعه بصفقة ستصل لـ200 مليون جنيه إسترليني (230 مليون يورو).

ريال مدريد

مركز محمد صلاح في ريال مدريد سيكون على حساب الويلزي جاريث بيل، الذي يعتبر الضحية الكبيرة حال قدوم الفرعون المصري في الموسم المقبل بسبب المستوى المتواضع من الدولي الويلزي في الموسم الجاري.

قدوم محمد صلاح لريال مدريد لن يؤثر فقط على بيل، بل إيسكو أيضا لن يكون له مكان في التشكيل الأساسي لفريق الملكي بالموسم المقبل مع نية النادي في ضم مهاجم من طراز عالمي بدلا من الفرنسي كريم بنزيما، الذي يتعرض لهجوم شديد من الجماهير في كل مباريات الفريق بالموسم الجاري.

ويعتبر خيار محمد صلاح للانضمام لريال مدريد بسبب صعوبة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الذي يرفض ترك نجمه في الصيف المقبل عقب دفعه 222 مليون يورو لجلبه من برشلونة في الصيف الماضي، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وسيكون تشكيل ريال مدريد المحتمل في الموسم المقبل بقدوم محمد صلاح وصفقات ريال مدريد الجديدة من تيبو كورتوا أو ديفيد دي خيا في حراسة المرمى بجانب روبرت ليفاندوفسكي أو هاري كين في الخط الأمامي.

حراسة المرمى: دي خيا أو كورتوا

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو

الوسط: كاسيميرو، مودريتش، أسينسيو

الهجوم: محمد صلاح، ليفاندوفسكي، كريستيانو رونالدو.

برشلونة

خيار انضمام محمد صلاح لبرشلونة "وارد" في الموسم المقبل، خاصة حال فشل الفريق الكتالوني في جل الفرنسي الموهوب أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد في الصيف لعدم رغبة فريقه في بيعه، لكن البارسا يريد خطفه مقابل 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي، في عقده.

مركز محمد صلاح في برشلونة بالجناح الأيمن الذي يعاني البارسا من وجود لاعب قادر على تقديم مستويات عالية منذ تفكك ثلاثية نيمار- ميسي- سواريز برحيل البرازيلي نحو باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

طريقة لعب ارنستو فالفيردي، مدرب برشلونة في الموسم الجاري 4-4-2 التي تجبره على التضحية بالفرنسي عثمان ديمبلي لمصلحة محمد صلاح لقوة المصري في الهجوم والدفاع والذي تحتاجه طريقة مدرب بلباو السابق مع الدفع بفيليب كوتينيو بجوار راكيتيتش وبوسكيتس في الوسط.

تشكيل برشلونة المحتمل في وجود محمد صلاح على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك تيرشيتجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا

الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، كوتينيو، محمد صلاح

الهجوم: ميسي، سواريز

باريس سان جيرمان

يسعى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لتكوين فريق أحلام في الموسم المقبل بوجود نيمار دا سيلفا ومحمد صلاح في تشكيل الفريق الباريسي تحت قيادة مدرب جديد بعد الشائعات حول إقالة أوناي إيمري في نهاية الموسم بسبب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ريال مدريد بمجموع المباراتين 5-2.

مركز محمد صلاح في تشكيلة باريس سان جيرمان بالموسم المقبل على حساب الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي بات قريبا من الرحيل في الصيف المقبل لمشاكل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الموسم الجاري، سيكون صلاح ثلاثي رفقة نيمار ومبابي بالهجوم الباريسي.

حال استمرار كافاني في باريس سان جيرمان، سيكون ضحية محمد صلاح، تياجو موتا من التشكيل الأساسي واعتماد مدرب الفريق الباريسي الجديد على الفرعون في الجبهة اليمنى مع كيليان مبابي في اليمنى بينما البرازيلي نيمار يقوم بدور صانع الألعاب تحت السفاح إدينسون.

وبالنسبة لتشكيل باريس سان جيرمان المحتمل في وجود محمد صلاح مع رحيل كافاني على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان اوبلاك أو دوناروما

الدفاع: داني ألفيش، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو

الوسط: تياجو موتا، فيراتي، رابيو

الهجوم: نيمار، مبابي، محمد صلاح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا