محمد الامين يكتب :

معذرة سيد سلامه.. ما الذي تعرفه عن اقتصاد الافتراس في ليبيا؟



النظام الاقتصادي الذي قال عنه السيد غسان سلامه اليوم أنه قائم على الافتراس، يختزن من المفارقات ما لا يمكن أن يدركه المبعوث الأممي لفرط تعقيده..

هذا النظام الاقتصادي يقف على هرمه أُناسٌ كانوا يشتكون من “الظلم الاجتماعي والتهميش”!!

النظام المافيوزي الذي يجمع بين الاتجار في السلاح والمخدرات والبشر يتحكم فيه رهْطٌ من الذين خرجوا يوما يطالبون بالإطاحة بفساد “اقتصاد البغدادي المحمودي” وتحرير ليبيا من “حكومة البزنس” و”الكوميشن”!!

المفترسون الكبار الذين يتحكمون في مفاصل الاقتصاد الليبي كانوا يذرفون الدموع على ثروات ليبيا الطبيعية “التي يغتصبها أبناء القذافي وحاشيته”.. فإذا بهم يشطبون النفط والغاز من قائمة موارد الدولة الليبية..

المفترسون الكبار الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية نزلوا بثُلُثَيْ الليبيين إلى ما دون خط الفقر.. وداسوا على الفقراء والمعوزين ونقولوهم من حياة الكفاف إلى حياة التسوّل.. ونزلوا بذوي الدخل المتوسط إلى مرتبة أقل من الفقر..

المفترسون الكبار الذين يحرّمون النّسيء والرّبا وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم، يتاجرون بالبطاقات المصرفية.. ويزوّرون الاعتمادات.. ويبيعون حليب الأطفال والأدوية بأضعاف أثمانها مقابل صكوك مصدّقة.. ويستوردون حاويات الطوب والمياه بدل الأرز والمواد الغذائية والدواء!!

المفترسون الكبار في اقتصاد ليبيا يبيعون المعطيات والبيانات وأسرار مصرف ليبيا المركزي إلى بارونات الفساد وأباطرة الدولار، ويتحكمون في أفواه الجياع وآلام المرضى بالرسائل القصيرة وبرنّات المحمول وشراء ذمم موظفي المصارف ومدرائها!!

الاستبداد الاقتصادي.. ودكتاتورية من أين لك هذا؟ وقيود الصرف وسقف التحويلات وضبط أسعار الصرف ومسك العملة الأجنبية.. انهارت لأنها نتاجٌ لنظام اقتصادي اشتراكي كافر وظالم “فرضه التاغية”، لكن حلّ محلّها حجب السيولة النقدية المحلية بل وتجفيف جيوب الليبيين منها.. والقضاء على القدرة الشرائية للأسرة الليبية حتى أصبحت أسيرة للصدقات الحكومية وفقدت العزّة والإباء والأمان المعيشي..

هذا غيضٌ من فيضٍ..

في الملف الاقتصادي، لا بدّ من إدراج تخريب الاقتصاد الوطني والأسري ضمن قائمة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم بسبب عمق الأضرار النفسية والمعنوية والبنيوية التي تتكبدها الأسرة والمجتمع في وطن ابتلعه اللصوص، ويحلبُه المرتزقة صباحاً ومساء.. والله المستعان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا