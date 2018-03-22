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حماس تعلن مقتل المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

غزة 22 مارس 2018 (وال)- أعلنت حركة حماس اليوم الخميس، مقتل المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في القطاع؛ بعد وقت قصير من إعلانها اعتقاله مصاباً .

هذا وبحسب قناة سكاي نيوز عربية؛ فقد أعلنت حركة حماس أسبوع الماضي، إصابة وتوقيف من قالت إنه المشتبه به الرئيسي في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في القطاع .

وأشارت الحركة التي تسيطر على القطاع، إلى أن توقيف المشتبه جرى بعد تبادل إطلاق نار قتل فيه اثنان من عناصر الأمن التابع لحماس بوسط غزة .

ووقع تبادل إطلاق النار؛ بعدما حاصرت قوة من الأمن منزلاً يُشتبه في أن المتورط بمحاولة الاغتيال موجود بداخله .

وكانت حماس نشرت قبل يومين صورة لشخص يدعى أنس أبو خوصة، قالت إنه المتهم الرئيسي بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء .

وانفجرت الثلاثاء الماضي عبوة ناسفة قرب موكب الحمد الله ورئيس المخابرات ماجد فرج، بُعيد دخولهما إلى قطاع غزة، ونجا الاثنان من الانفجار، فيما أصيب عدد من مرافقيهما . (وال- غزة) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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