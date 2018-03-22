في إطار اتفاق مع النيابة الإسرائيلية….السجن ثمانية أشهر لـ«عهد التميمي»

عين ليبيا

قرَّرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية الأربعاء الحكم على الشابة عهد التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة أقرت بموجبه عن بعض التهم المتصلة بشريط فيديو يظهرها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين بحسب فرانس برس.

وقرار المحكمة بقبول الاتفاق مع النيابة العسكرية في سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة، يعني ان عهد التميمي سيُطلق سراحها هذا الصيف بعد احتساب مدة احتجازها من ضمن الحكم.

وكانت التميمي قد صفعت الجنديين أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة في ديسمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا