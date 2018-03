«بوتين» يزور السودان لدعم مجالات الطاقة والتعدين والنفط

المتوسط:

قالت الوكالة السودانية للأنباء (سونا)، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قبل دعوة من نظيره السوداني عمر البشير لزيارة الخرطوم.

وأضافت «سونا» بحث الرئيسان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها للمستوى الاستراتيجي.

ووافق الرئيس الروسي على جدولة ديون بلاده على السودان، مؤكدا مواصلة موسكو الدعم وزيادة الاستثمارات في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب.

