لو أم جديدة.. كيف تحققين التوازن بين عملك وواجباتك نحو زوجك وطفلك؟

تلعب المرأة في حياتنا دورا كبيرا لا يستطيع أن ينكره أحد، فهى الابنة، مصدر السعادة لوالديها والسند لهما في كبرهما، وأيضا هي الزوجة والحبيبة والصديقة للزوج الذي تختاره ويختارها، وهي الأم مصدر العطاء لأبنائها، وهي العاملة التي دخلت في جميع مجالات العمل ونجحت فيها، فيجب أن نعترف بدورها العظيم ونشكرها عليه.

أهمية المرأة في حياة الرجل

تلعب الزوجة أيضا دورا مهما لا يمكن إنكاره في حياة زوجها، فهي الزوجة التي تساعده على تكوين أسرة سعيدة، وتساعده على الاستقرار في حياته، وتوفر له سبل هذا الاستقرار نفسيا من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة في أزماته التي يمر بها بتشجيعه على تخطي هذه الأزمات، كما توفر له أيضا احتياجاته في المنزل من راحة وهدوء وتهتم أيضا باحتياجات أخرى، مثل الطعام ونظافة المنزل ونظافة ملابسه وكل ما يحتاج إليه من أمور بسيطة أو كبيرة حبا وتقديرا له، فهي لا تطلب منه إلا أن تشعر باهتمامه بها وحبه لها وتقديره لما تبذله من مجهود لراحته.

واجبات الأم

أما عن دورها كأم فإنه لا توجد كلمات تكفي لوصف ما تقوم به من جهود ولا تكفي كلمات للتعبير عن حق الأم والتقدير الذي يجب أن تحظى به، فالأم عند قدوم الطفل إلى حياتها تتحمل مسؤولية كبيرة، لها أكبر الأثر في حياة هذا الطفل، وتقرر التفرغ لرعاية هذا الكائن الصغير الضعيف الذي لا يمكنه القيام بأي شيء بنفسه.

السنوات الأولى في حياة الطفل هي أهم المراحل في حياته وهي المرحلة التي تقوم فيها الأم برعاية الطفل وتلبي له احتياجاته الأساسية من طعام ونظافة ولعب، وتتفرغ له بشكل كامل، فهي تضحي براحتها وهواياتها ومتعتها وأحيانا بعملها من أجل أن توفر له كل احتياجاته في هذه المرحلة المهمة.

والأم هى مصدر الحنان والحب والأمان الذي يشعر به الطفل والذي يساعده على تكوين شخصية سوية تجنبه الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها نتيجة غياب الأم وحنانها وحبها له، كما أنه يشعر من خلال حبها له بقيمته وأهميته ويكتسب ثقة كبيرة في نفسه.

وعند دخول الطفل إلى المدرسة تساعده على فهم دروسه والقيام بواجباته وتساعده على بذل الجهد الذي يمكنه من النجاح والتفوق، وهي أيضا التي تعلمه ما يجب أن يقوم به من تصرفات

وأفعال وما لا يجب أن يقوم به وتساعده على تحديد ما هو مناسب وما هو غير مناسب له وتبعده عن كل ما يضره وتعلمه كل ما هو مناسب للمجتمع الذي يعيش فيه.

والبعض ينظر للأم فيرى كثيرا من التناقضات ويتعجب منها، فهي التي تحنو على الطفل وتحبه وتحميه من كل شيء وفي نفس الوقت تقوم بعقابه وحرمانه من الأشياء التي يريدها، إما ليتعلم ما هو صحيح أو لحمايته من أشياء تضره، وأيضا ترغب الأم في توفير الراحة له والسعادة والأمان، إلا أنها تضعه في المواقف التي يتعلم منها الاعتماد على نفسه دون مساعدته، وغيرها الكثير من التناقضات.

الأم عند مرحلة مراهقة أبنائها

وعندما يصل الأبناء إلى مرحلة المراهقة تلعب الأم أدوارا أكثر صعوبة، ومنها أن تكون المرجع الأول لأبنائها في كثير من التغيرات التي تطرأ عليها في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج فيها إلى الكثير والكثير من الإرشادات التي تمكنها من فهم هذه التغيرات الجسدية الكبيرة وكيفية التعامل معها.

كما تقوم الأم في هذه المرحلة المهمة بالاستمرار في مراقبة أبنائها لتحديد ما يحتاجون إليه من متطلبات وما يحتاجون لتحسينه من تصرفات وأفعال حتى يكونوا في أحسن صورة وأحسن حال.

وتخاف الأم في هذه المرحلة على الأبناء من الأخطار التي تحيط بهم وتجذبهم إليها، وفي هذه المرحلة تحاول الأم السيطرة على الأبناء خوفا من أي تأثير سلبي للأصدقاء عليهم، أو المشكلات التي يمكن أن يقعوا فيها وتسبب لهم الضرر.

فالأم لا تسعى في هذه المرحلة إلا إلى أن تحمي أبناءها وذلك حتى إذا كانت تتصرف بشكل يسبب الضيق للأبناء فيجب التماس العذر لها، وأن يكون حبها وخوفها شفيعين لها.

تأثير عمل المرأة على زوجها وأبنائها

كثير من الأفراد ينظرون إلى عمل المرأة على أنه سبب الكثير من المشكلات، كالتي تحدث للأبناء، أو أن عملها هو سبب كثير من المشكلات بينها وبين زوجها، ولا ينظرون للعمل كما تنظر له المرأة، فالعمل رغم أنه أحد الضغوط التي تكون على المرأة، فإنها ترى أنه وسيلة لتحقيق عدد من الأهداف، منها:

أولا: أن تساعد زوجها في توفير الحاجات الأساسية للأسرة في حالة إن كان دخل الزوج لا يكفي ويبذل الكثير من الجهد، فهي تحاول أن تحمل معه أعباء الأسرة وتضحي بوقت راحتها، لرعاية أسرتها بشكل أكبر.

ثانيا: إذا كان دخل الزوج يوفر الاحتياجات الأساسية فإنها تطمع في أن تساعده على تحسين مستوى الأسرة بشكل أفضل مما يوفره الزوج بمفرده وتوفر للأبناء مطالبهم وحاجاتهم، فكل أم تحاول توفير الظروف الأفضل لأبنائها.

وأخيرا تحتاج المرأة إلى عملها لكي تحقق ذاتها وتشعر بقيمتها وأهميتها في العمل خارج المنزل، مما يعطيها الثقة في نفسها ويكسبها الكثير من الخبرات التي تساعدها في تربية أبنائها.

وليس هذا فقط هو دور المرأة، فالأم في حياتنا دورها أكبر وأعظم من أن تصفه الكلمات، ويجب الاعتراف بدورها وأهميتها في حياة كل فرد منا وتقديرها واحترامها، وليس التقليل من شأنها.

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