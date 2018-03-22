هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الكباب الهندي

ما رأيك في تناول أكلة هندية مذاقها رائع للغاية وحار أيضا، كونها مصنوعة من البصل المتبل وشرائح الفلفل الملون الممزوج في صوص الطماطم مع قطع اللحم المفروم.. لا تقلقي لن تأخذ وقتا ولن تكلفك أيضا الكثير، ومؤكد أن وجبة الكباب الهندي ستنال إعجاب زوجك، أما أطفالك فلا أنصحك بتقديمها لهم، لكن يمكن تحضيرها حال استبدال الفلفل الرومي الملون بالفلفل الحار.

المكونات:

– كيلو لحمة مفرومة

– كوب بصل مفروم

– كوب عصير طماطم

– كوب فلفل حار شرائح

– ملعقتا ثوم مفروم

– ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود

– ملعقة كمون

طريقة التحضير:

– في وعاء متوسط الحجم، ضعي كلا من البصل واللحم وعليهما ملعقة من الملح والقرفة والفلفل الأسود والبهارات، وقلبيها جيدا.

– شكلي الخليط على هيئة صوابع، واتركيه في الثلاجة نصف ساعة على الأقل.

– في صينية أخرى، ضعي الفلفل الحار والبصل وقلبيه بملعقة سمن أو زيت، ثم أضيفي عليه عصير الطماطم والبهارات.

– أضيفي أصابع اللحم إلى الخليط وأدخليه الفرن نصف ساعة، وربع ساعة أخرى على الشواية.

التقديم:

يمكنك تحضير الأرز الأبيض والسلطة الخضراء بجواره.

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