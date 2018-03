المتوسط:

كشفت أوساط أمريكية، عن اهتمامها بتبادل الرسائل العلني بين الضابط السوري العميد سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر”، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن قام الأول بإرسال رسالة تهنئة للثاني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية رابعة.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية أنه على خلاف البروتوكول المعمول به للمراسلات بين رؤساء الدول، اخترق بوتين الأعراف بتوجيهه رسالة رد إلى الحسن، أرفقها بعبارة “انتظر مني شخصياً مفاجأة سارة”.

واحتارت الأوساط في العاصمة الأمريكية في تفسير معنى “المفاجأة السارة” التي يعد بها بوتين الضابط السوري: “هل هو وعد برعاية وصول الحسن إلى الرئاسة السورية بدلاً عن الرئيس الحالي بشار الأسد؟”

وكانت صحيفة “الراي” الكويتية نقلت عن مصادر أمريكية، أن الروس أبلغوا الأسد أن أمن الحسن من مسؤوليته، وأنه يتحمل مسؤولية أي مكروه، يصيب الرجل الذي يبدو أنه صار في عداد المنافسين على الرئاسة السورية لمرحلة ما بعد الأسد.

وتكشف التقارير المتواترة في العاصمة الأمريكية أن الحسن يتنقل في سوريا بمرافقة قوات أمن روسية، وأنه أثناء زيارة بوتين قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية غرب سوريا في ديسمبر من العام الماضي، أولى الرئيس الروسي اهتماماً كبيراً لمحادثاته مع “النمر”، فيما تعامل مع الأسد ببرود.

يشار إلى أن سهيل الحسن، من الطائفة العلوية نفسها التي ينتمي إليها الأسد، وهو رجل روسيا في سوريا، بغض النظر عن رأي الأسد وحليفته إيران، وتأكيداً لما تناقلته الأوساط الأمريكية، قام موقع قناة “العالم” الإيرانية ببث خبر تبادل الحسن وبوتين رسائل التهنئة، ثم حذف الخبر في وقت لاحق، في خطوة بدت وكأنها جاءت بتعليمات من القيادة السياسية.

The post مصادر: «النمر» خليفة محتمل للأسد في سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية