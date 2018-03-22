ترحيل “89” مهاجر صومالي من الكفرة إلى طرابلس لترحيلهم إلى بلادهم

الكفرة 22 مارس 2018 (وال) – رحل جهاز الهجرة غير الشرعية الكفرة عــدد” 89″ مهاجـــر غيــر شرعي إلى العاصمة طــرابلس عبر طــريق مطار الكفـــرة الــــدولي، على متن احـــدي طائرات شـــركة ليبيا للطيــــران .

وقــام مكتب الإيواء والتــــرحيل بالهجــــرة غيــــر الشــــرعية فــــرع الكفــــرة الثلاثاء بتـــرحيل عــــدد 89 مهاجـــر غير شــرعي يحملـــون الجنسية الصومالية كانوا قد دخلوا إلى ليبيا بطــــريقة غير شـــرعية .

وأفاد آمر فـــرع الايــــواء والترحيل ملازم أول محمد الفضيل أنه وبعــد أن تم استلام المهاجرين غير الشرعيين عن طريق مكتب البحث الجنائي تازربو وبمساعدة آمــــر منطقة الكُفــــرة العسكــــرية في استجلابهم قبل فترة تم التحقيـــق معهـــم عـــن طـــريق نيابة الكفــــرة العامة، وحسب الإجراءات المتبعة ونتائج التحقيق النهائية من النيابة تم نقلهم إلى العاصمة طرابلس بناء علي التعليمات الصادرة من السيد رئيس الجهاز .

وأشار إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات معهم بمكتب النائب العام بطرابلس، ومن ثم سيتم نقلهم إلى دولهم .

وتم ترحيل المهاجرين بحضور وبمساعدة متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مــــدينة الكُفــــرة . (وال – الكفرة) ع م

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