الجيش الروسي: نحو 6500 مدني عادوا للغوطة السورية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله اليوم الخميس إن نحو 6500 مدني كانوا قد فروا من المعارك في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا عادوا لبلدات كفر بطنا وسقبا مع تحول الوضع “نحو الاستقرار”.

في الوقت نفسه نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها أن نحو 95 ألفا غادروا الغوطة الشرقية منذ أن بدأت روسيا تطبيق “هدنات إنسانية” في القتال بما يساعد القوات السورية على إخراج مسلحي المعارضة من معقلهم قرب العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من خمسة آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية في سوريا اليوم الخميس.

