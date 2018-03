المتوسط:

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا اليوم الخميس مع بريطانيا على أن من المرجح بشدة أن روسيا مسؤولة عن هجوم سالزبري وإنه لا يوجد تفسير آخر معقول.

The post زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون مع بريطانيا على أن روسيا مسؤولة عن هجوم على جاسوس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية