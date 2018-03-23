أطفالك بيشخبطوا على الحيط؟.. تخلصي من البقع بالخل ومعجون الأسنان

نظافة حوائط منزلك دليل على نظافتك، وتواجه معظم النساء مشكلة في تنظيف الحوائط، خاصة إذا كان لديهن طفل يرسم على الحائط، فهي تجد معاناة في إزالة البقع، خاصة أن بعض أنواع الدهانات يجب التعامل معها بحذر، فإذا اقتصر الأمر على تنظيف الحوائط من الأتربة سيكون بسيطا، أما إذا كان هناك بقع وطبع أطفالك عليها بأيديهم المتسخة بعد أكل الحلوى والشيكولاتة، يحتاج الأمر لبعض العناء منك.

1- قبل استخدام أي مواد تنظيف على الحائط، يجب عليك اختبارها على جزء صغير من الدهان، حتى لا تؤثر أو تعمل على إزالة الدهان بشكل كامل، فقديمًا كان الأمر يقتصر على قطعة قماش مبللة مع أي مسحوق تنظيف، ولكن الآن اختلفت أنواع الدهانات وأصبح الدهان برسومات وأشكال أخرى.

2- أول خطوة لتنظيف حائط منزلك، هي إزالة الغبار والأتربة، من خلال مسحه ببخاخة مياه وإسفنجة، أو من خلال مكنسة كهربائية إذا كانت متوفرة لديك، فهذه الخطوة تسهل عليك عملية التنظيف وإزالة البقع.

3- من المواد الطبيعية التي تسهم في تنظيف الحوائط هي (البيكينج صودا)، فلها قدرة فعالة في التنظيف، فقط قومي بوضع قليل منها في إناء واستخدمي إسفنجة نظيفة مخصصة للحوائط، واغمسي الإسفنجة بالبيكنج صودا واستخدميها على الحائط بحركات دائرية، وسترين اختفاء أوساخ الحائط، ثم اشطفي الإسفنجة بالمياه وامسحي الحائط مرة أخرى.

4- للتخلص من الكوارث التي يقوم بها طفلك على الحائط ومنها (الشخبطة والتلوين)، سيكون الحل معجون الأسنان، فقط قومي بوضع جزء من المعجون على الحائط وافركي الإسفنجة المبللة، ستخلصك هذه الخطوة من آثار أقلام الرصاص والألوان الخشب.

5- أحضري بخاخة وأضيفي إليها زيت اللافندر مع المياه، فهذا الخليط يفيد في تنظيف الأماكن المتسخة، رشيها فقط وامسحيها بالإسفنجة، ثم قومي بشطف الإسفنجة لتنظيف الحائط مرة أخرى بالمياه النظيفة.

6- عند تنظيف الحائط ستكونين بحاجة إلى وعاءين، الأول لوضع مسحوق التنظيف بالمياه، والآخر للمياه النظيفة فقط، وعليك تجهيز سلم قصير أو أي شيء مرتفع للوقوف عليه، حتى تتمكني من الوصول لكل اتجاهات الحائط.

7- الخل من الوسائل السحرية في التنظيف بشكل عام، ويساعدك في تنظيف الحوائط من خلال خلطه بالمياه باستخدام الإسفنجة في هذا الخليط، ومسح الأماكن المتسخة به، ثم تنظيف الحائط بعد ذلك بالمياه النظيفة، هذا الخليط يفيد في إزالة البقع الصعبة والدهون.

8- عند تنظيف حوائط المنزل، عليك تغطية السجاد والمفروشات على الأرض والأثاث، حتى لا يتأثر بالمياه، ويفضل أن يكون التنظيف بشكل دوري في الصيف أو الخريف أو الربيع حتى تتمكني من فتح النوافذ لتهوية الحوائط.

9- إذا كانت حوائط منزلك من ورق الحائط، فالأمر سيختلف كثيرًا، فقط لفي قطعة قماش نظيفة وجافة على المكنسة، وحركيها على الحائط، أو يمكنك مسح الحائط بإسفنجة جافة مع كمية قليلة جدًا من أي منظف، فعليك الحذر عند التعامل مع ورق الحائط حتى لا يتلف.

10- احذري من استخدام الكلور أو المواد التي تحتوي على كحول لأنها تسبب إزالة الدهان كله، وليس فقط الأماكن المتسخة، ولا تضعي الصابون مباشرة على الجدران، امزجيه بالماء قبل استخدامه، وإذا كان لديك حائط من الجبس تعاملي معه برفق عند التنظيف.

بهذه الطرق تحصلين على حوائط نظيفة ولامعة تدل على نظافتك، وعليك ارتداء الجوانتي عند تنظيف الحوائط حتى لا تتأثر يداك بالمنظفات، كما عليك الابتعاد عن الكلور في حال إذا كانت الحوائط ملونة، ويمكنك تخصيص مكان لطفلك داخل غرفته ليتمكن من التلوين والشخبطة به، بدلًا من تخريب كل حوائط منزلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا