تخلصي من رائحة الفم الكريهة بهذه الطرق.. احذري من هذا النوع لغسول الفم

رائحة الفم الكريهة من الأمور المزعجة لكل شخص، فهي شيء محرج خاصة للسيدات، وتسبب الكثير من المشكلات الاجتماعية، أهمها فقدان الثقة بالنفس وابتعاد من حولك عن الحديث معك، إضافة إلى المشكلات الزوجية التي تحدث لك، وأسباب رائحة الفم الكريهة كثيرة، فيمكن أن تكون بسبب بعض العادات اليومية السيئة، أو زيادة أعداد البكتيريا في الفم بسبب قلة الاهتمام بنظافته، أو تناول الأطعمة ذات الروائح القوية مثل (البصل والثوم)، أو التهاب اللثة، وفي كل الأحوال هناك بعض النصائح يجب اتباعها للتخلص من هذه الرائحة..

1- غسل الأسنان بشكل منتظم من الأمور الهامة، للحصول على رائحة فم جيدة، فعليك استخدام فرشاة أسنان ذات رأس صغير على الأقل مرتين يوميًا، لأن هذا يساعد في تنظيف أسنانك بنسبة تتخطي الـ60%، لأن تراكم بقايا الطعام بين الأسنان وعدم غسلها، أول الأمور التي تجعل الفم مليئا بالبكتريا التي تسبب رائحة كريهة.

2- يجب حل أي أمراض للثة، وذلك من خلال استشارة طبيب الأسنان الخاص بك، لأن أمراض اللثة تنتج بكتريا ضارة تنتج عنها رائحة كريهة، فيمكن أن يكون لديك جفاف في اللعاب هو المتسبب في ذلك، فالطبيب هو من يحدد السبب في ذلك ويساعدك على العلاج.

3- ابتعدي قدر الإمكان عن المأكولات التي لها رائحة قوية، مثل (البصل، الثوم، والسمك)، واعلمي أن غسل الأسنان بعد هذه الوجبات ليس حلا كافيا، بل يمكنك مضغ أوراق البقدونس أو النعناع، فذلك يساعدك على تنظيف الجهاز الهضمي والقضاء على أي مصدر للرائحة السيئة.

4- نظافة الفم لا تقتصر على غسل الأسنان، بل عليك الاهتمام بتنظيف اللسان للتخلص من بقايا الطعام والبكتريا، وهناك أنواع من الفرشاة تصلح للسان، ولكن عليك الاستعانة بفرشاة ذات رأس صغير.

5- شرب المياه من الأمور الهامة التي تجعلك تبتعدين عن رائحة الفم الكريهة، فالمياه تقلل من جفاف الفم، وتعمل على تحفيز إفراز اللعاب، ويمكنك استخدام المضمضة بماء وملح بعد كل وجبة، للتخلص من جفاف الفم والتهاب اللثة.

6- الرائحة الكريهة في الفم قد يكون سببها بعض الأمراض، مثل ضغط الدم المرتفع، الاكتئاب، الحساسية، قرحة المعدة، التهاب اللوزتين، الارتجاع المريئي، ومرضى السكر معروف أنهم يعانون من رائحة الفم الكريهة.

7- استخدام معجون مناسب لأسنانك من الأمور الهامة، فعليك استخدام معجون يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا Triclosan، والذي يساعد على منع رائحة الفم الكريهة، كما يمكن استخدام محاليل غسول الفم مرتين في اليوم فهي تقلل من تكاثر البكتيريا وتمنح روائح جيدة للفم.

8- احذري غسول الفم الذي يحتوي على مادة الكلورهيكسيدين، فلها الكثير من الآثار الجانبية ولا يصح استخدامها لمدة طويلة، كما أن تكرار استخدام الغسول الفموي المحتوي على الكحول يعد من عوامل الخطر والتي قد تسبب السرطان.

بهذه النصائح تحصلين على فم برائحة جيدة، ولكن احرصي على شرب المياه وتناول الوجبات الغذائية المفيدة والإكثار من الخضراوات والفاكهة، كما أن زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم من الأمور الهامة للاطمئنان على صحة أسنانك.

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