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زعماء الاتحاد الأوروبي: روسيا المسئولة عن هجوم على جاسوس في بريطانيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا الخميس مع بريطانيا على أن من المرجح بشدة أن روسيا مسئولة عن هجوم سالزبري، وإنه لا يوجد تفسير آخر معقول.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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