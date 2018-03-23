زعماء الاتحاد الأوروبي: روسيا المسئولة عن هجوم على جاسوس في بريطانيا

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا الخميس مع بريطانيا على أن من المرجح بشدة أن روسيا مسئولة عن هجوم سالزبري، وإنه لا يوجد تفسير آخر معقول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا