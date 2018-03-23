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رئيس الوزراء الهولندي: الاتحاد الأوروبي سيستدعي سفيره لدى موسكو لإجراء مشاورات

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا استدعاء سفير التكتل لدى موسكو لإجراء مشاورات في ضوء هجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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