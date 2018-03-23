رئيس الوزراء الهولندي: الاتحاد الأوروبي سيستدعي سفيره لدى موسكو لإجراء مشاورات

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا استدعاء سفير التكتل لدى موسكو لإجراء مشاورات في ضوء هجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا