زعيم كردي سوري يتهم روسيا بإعطاء الضوء الأخضر لتركيا في عفرين

انتقد زعيم كردي سوري بارز الخميس، روسيا لإعطائها "الضوء الأخضر" لتركيا لشن عملية عسكرية في منطقة عفرين السورية، وقال إن هذا ما كان يمكن أن يحدث بدون موافقة موسكو.

وتمكنت قوات تركية مدعومة من مقاتلين في المعارضة السورية الأحد من السيطرة على مدينة عفرين في شمال غرب سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية.

وبعد عقده مؤتمرا صحافيا في ستوكهولم قال صالح مسلم الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي، الذي يُعتبر الحركة الكردية السورية السياسية الأساسية، إن تركيا ما كان يمكن أن تنجح في عمليتها بدون دعم روسي.

وقال مسلم (67 عاما) لفرانس برس "الروس خيبوا أملنا، لأن هناك بعض الواجبات التي ترتبت عليهم عند مجيئهم إلى سوريا…لقد وعدوا بأنهم سيقومون بحماية الأراضي السورية".

وأضاف "روسيا لم تقم بشيء (حول التوغل التركي) أعطوا الضوء الأخضر لتركيا، والكل متأكد أنه لو لم تحصل تركيا على الضوء الأخضر من روسيا ما كانت لتقوم بذلك".

بدأت أنقرة بعمليتها العسكرية في يناير ضد وحدات حماية الشعب، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي الذي تقول إنه متحالف مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا عسكريا ضد تركيا منذ عام 1984.

وتعتبر تركيا إضافة إلى دول غربية حليفة لها، حزب العمال الكردستاني إرهابيا.

لكن وحدات حماية الشعب كانت تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، وهذا التعاون آثار استياء تركيا.

وعندما سئل حول ما إذا كانت واشنطن لم تهتم لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، أجاب مسلم "إذا كان شريكك ضد تنظيم داعش يُطعَن في الظهر، عندها يجب أن تفعل شيئا ما".

وأدت العملية العسكرية في عفرين إلى نزوح نحو 250 ألف مدني ومقتل العشرات، إضافة إلى مقتل 1500 مقاتل كردي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل ثلاثة جنود أتراك الخميس خلال إزالتهم ألغاما في المنطقة.

وقال مسلم "هذا يعني أن الحرب مستمرة وعفرين لم تنته بعد".

وتأتي زيارة مسلم إلى ستوكهولم في تحد لمذكرة تركية صادرة بالقبض عليه وبعد شهر على توقيفه في براغ تم إطلاق سراحه لاحقا، ووقف الادعاء العام التشيكي إجراءات تسليمه.

ومسلم مطلوب في تركيا بسبب تفجير وقع في أنقرة في فبراير عام 2016 أودى بحياة 29 شخصا وتلقي تركيا بمسئوليته على المقاتلين الأكراد.

وتم توجيه الاتهام إليه في هذه القضية، وهو يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاثين عاما في حال إدانته، لكن مسلم ينفي بشدة هذه الاتهامات ويقول إن تركيا تحاول "إسكاته".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا