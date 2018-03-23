ميلان يحدد سعر بيع دوناروما

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن سعر الشاب جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان في الصيف المقبل بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني، حال فشل فريق الروسونيري في بلوغ دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، في ظل الاهتمام الكبير ليوفنتوس وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد بخدمات صاحب الـ19 عاما مع احتمالية ضم ميلان لبيبي رينا من نابولي كبديل لدوناروما في الفريق.

وحسب ما نشره موقع "سبورتس" مول" البريطاني، فإن دوناروما يستطيع الرحيل عن ميلان خلال الصيف المقبل مقابل 53 مليون جنيه إسترليني نصف المبلغ الذي كان يريد الروسونيري في صاحب الـ19 عاما إذا فشل الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وكان دوناروما تعرض لهجوم في الصيف الماضي من جماهير ميلان بعد مشاكله في تمديد عقده مع النادي قبل الموافقة على عقد جديد من الفريق الإيطالي لكنه سوف يرحل في الصيف مع اهتمام باريس سان جيرمان به وشارك صاحب الـ19 في 42 مباراة خلال الموسم الجاري مع ميلان استقبل خلالها 41 هدفا.

وتشير التقارير الصحفية الإيطالية إلى أن دوناروما سوف يرحل عن ميلان نحو باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل سعي الفريق الباريسي لتدعيم مركز حراسة.

ويحتل ميلان المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي الذي يبعده عن التأهل لتشامبيونز ليج في الموسم المقبل.

ويعتبر مينو رايولا، وكيل دوناروما من عوامل رغبة الحارس الشاب في الرحيل عن ميلان في الموسم المقبل بسبب رغبة الوكيل في الحصول على عمولة كبيرة إذا انتقل موكله من الروسونيري لباريس سان جيرمان أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

وحسب بعض التقارير الصحفية الإيطالية فإن بيبي رينا، حارس نابولي هو بديل دوناروما في الموسم المقبل بعد الاتفاق بين الطرفين بعقد لمدة موسمين مع نهاية بيبي مع نابولي في يونيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا