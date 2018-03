المتوسط:

نقلت صحيفة «Akşam» عن ممثل وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي، أن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز باتريوت، معربة عن احتمال توجهه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة، لمتابعة المفاوضات الجارية بهذا الصدد.

وقام مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بحسب روسيا اليوم، بمناشدة وزارة الخارجية الأمريكية، لتوضيح ما إذا كانت تركيا تقع تحت طائلة قانون أمريكي يستوجب فرض عقوبات ضدها بسبب توقيعها على صفقة لشراء منظومات صواريخ أس-400 المضادة للجو من روسيا.

فيما صرح قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تأمل في أن تتخلى تركيا عن شراء منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز أس-400، وكشف عن أن واشنطن حذرت أنقرة من “عواقب” مثل هذه الخطوة.

The post تركيا تفاوض أميركا لشراء صواريخ مضادة للطائرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية