اليوم الظهور الأول لدجوكوفيتش في ميامي

يشهد اليوم الجمعة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في منافسات بطولة ميامي للأساتذة فئة 1,000 نقطة، وذلك عقب تتويجه الأسبوع الماضي بلقب بطولة إنديان ويلز أولى بطولات الأساتذة في العام، بالتغلب على المصنف الأول عالميًا روجر فيدرير في المباراة النهائية، كما سيشهد اليوم الظهور الأول للعديد من النجوم مثل بطل المسابقة 6 مرات من قبل اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش والمصنف الثاني على البطولة مارين سيليتش والمصنف الثالث جريجور ديمتروف والمصف 19 اللاعب الكوري هيون تشونج.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مباريات اليوم كالآتي:

– نوفاك دجوكوفيتش X بينو بير

يشارك اللاعب الصربي في بطولة ميامي هذا العام دون المعاناة من آلام المرفق للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بحثًا عن فض الشراكة مع مدربه أندري أجاسي أكثر من توج بلقب البطولة في التاريخ بواقع 6 مرات، وتمكن اللاعب الصربي من الفوز بآخر 16 مباراة في ميامي محققا اللقب لثلاث سنوات متتالية 2014 و2015 و2016 قبل أن ينسحب من نسخة العام الماضي بسبب آلام المرفق.

ويستهل اللاعب الصربي مشواره في البطولة بمواجهة اللاعب الفرنسي بينوا بير، وحقق دجوكوفيتش الفوز في آخر 21 مباراة أمام اللاعبين الفرنسيين، بل وحقق 58 انتصارا من أصل 59 مباراة أمام اللاعبين الفرنسيين منذ أن توج مع صربيا بلقب كأس ديفيس في عام 2010 على حساب فرنسا، وقبل المشاركة هذا الأسبوع في ميامي، خسر دجوكوفيتش أمام اللاعب الياباني تارو دانيل في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز، وبشكل عام تغلب دجوكوفيتش على بير في المباراة الوحيدة السابقة التي جمعتهما في بطولة سينسيناتي عام 2015، وبدأ بير الموسم الحالي بالوصول إلى نصف نهائي بون وسيدني، ولكنه ودع إنديان ويلز من الدور الأول على يد كروجر.

– خوان مارتن ديل بوترو X روين هاسي

تمكن نوفاك دجوكوفيتش من الفوز بثنائية إنديان ويلز وميامي في عام واحد 4 مرات من قبل، وسيبدأ ديل بوترو المصنف الخامس على البطولة هذا الأسبوع حملته لتحقيق الثنائية أمام اللاعب الهولندي هاسي، وذلك عقب تغلبه على روجر فيدرير الأسبوع الماضي للظفر بأول ألقابه في بطولات الأساتذة في مسيرته الاحترافية ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات أمام المصنفين الأوائل على العالم أكثر من أي لاعب آخر لم يصل من قبل إلى صدارة التصنيف.

ويدخل ديل بوترو مباراة اليوم وفي رصيده 11 انتصارا متتاليا بالتتويج بلقبي أكابولكو وإنديان ويلز، كما يتفوق في المواجهات المباشرة على هاسي بواقه 4-0 ومن بينهم فوزه بمجموعتين دون رد عليه في الدور الثاني من بطولة ميامي أيضًا العام الماضي.

– مارين سيليتش X بيير هوجيس هيربيرت

بعدما حظي بأفضل انطلاقة للموسم في مسيرته، يدخل سيليتش بطولة ميامي باعتباره المصنف الثاني على البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ويبحث عن جني العديد من النقاط خاصة أنه ودع نسخة العام الماضي من الدور الأول أمام اللاعب الفرنسي جيرمي شاردي، وبدأ اللاعب الكرواتي هذا العام بالوصول إلى نصف نهائي بوني، قبل خوض النهائي الثالث له في مسيرته في بطولات الجراند سلام في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث خسر بخمس مجموعات أمام فيدرير ليصل إلى التصنيف الثالث عالميًا.

وسبق أن تغلب سيليتش على هيربيرت في المباراة الوحيدة بينهما في ربع نهائي بوني هذا العام، ويشارك هيربيرت في الدور الثاني بعد إقصائه اللاعب الأمريكي تايلور فريتز في الدور الأول كما وصل إلى الدور الرابع للمرة الأولى في مسيرته في بطولة إنديان ويلز الأسبوع الماضي قبل الخسارة أمام فيليب كولشرايبر.

جريجور ديمتروف X ماكسيمليان مارتيرير

بعد خسارته لنصف نهائي بريسبين أمام نيك كريوس وربع نهائي أستراليا المفتوحة أمام كيلي إيدموند ووصوله إلى نهائي روتردام والخسارة من فيدرير في أول نهائي يخوضه منذ تتويجه بلقب البطولة الختامية الموسم الماضي، قدم اللاعب البلغاري مستويات ضعيفة في البطولات التالية بالخروج من الدور الأول لبطولة دبي أمام مالك جازيري والخروج من الدور الثاني لإنديان ويلز أمام فيرناندو فيرداسيكو، ويأمل في استعادة أفضل مستوياته من جديد عندما يستهل مشواره بمواجهة مارتيرير الذي لم يسبق أن واجهه من قبل.

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