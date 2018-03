فرنسا تبحث طرد الدبلوماسيين الروس بعد حادثة سكريبال

المتوسط:

رفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الرد بشكل مباشر على سؤال عن إمكانية طرد الدبلوماسيين الروس أو استدعاء السفير الفرنسي من موسكو تضامنا مع لندن، بعد حادثة سكريبال، مشيرا إلى أن باريس لا تزال تنظر في هذه المسألة قائلا للصحفيين.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يقوم بزيارة إلى فيتنام، إنه يتعين على كل بلد أن يتخذ القرار الخاص بطرد الدبلوماسيين الروس بنفسه اعتمادا على مفهومه للكرامة.

وفي السياق ذاته قام الاتحاد الأوروبي باستدعاء سفيره لدى موسكو ماركوس إيديرير لإجراء مشاورات.

