بوفون يبرز الفارق بين رونالدو وميسي الأكثر تكاملا

أشار حارس المنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد لاعبًا متكاملًا أكثر من غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك في الصراع الدائم بين الثنائي الذي توج كل منهما بخمس كرات ذهبية طوال مسيرتهما وينظر إليها باعتبارهما من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم، كما يتصدر الثنائي قائمة الهدافين التاريخيين لكل من ريال مدريد وبرشلونة ومنتخبي الأرجنتين والبرتغال وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو" قبل صدام إيطاليا والأرجنتين وديًا اليوم على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وقال بوفون إن الثنائي يختلفان بعضهما عن بعض تمامًا، حيث ميسي أكثر تكاملًا كونه يبدأ اللعب من الخلف بصورة أكبر ويمتلك جودة كبيرة ورؤية مختلفة إلى الملعب، أما رونالدو فيعد لاعبًا قاتلًا في منطقة الجزاء بشكل أكبر من ذي قبل، كما يمتلك النجم البرتغالي القدرة على الاحتفاظ بمجهوده وبالتالي لا يميل إلى المهارات بل إلى إنهاء الهجمات في الشباك.

وعلى جانب آخر رد بوفون على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب استدعائه للمنتخب الإيطالي من جديد، مشيرًا إلى أن الجميع حلل الموقف بالفعل ويعلم الدور الذي لعبه من قبل في صفوف الأزوري، حيث قاتل من أجل قميص بلاده ونحى جميع الأرقام الشخصية من أجل مصلحة الفريق.

وأضاف بوفون أنه عندما تيقن من أهمية وجوده في صفوف المنتخب رحب على الفور بالانضمام إلى إيطاليا، وعلى الرغم من بلوغه من العمر 40 عامًا فإنه لا يزال الحارس الأول ليوفنتوس، مشيرًا إلى أنه لا يعلم حتى الآن ما إذا كان سيخوض آخر مباراة في مسيرته بقميص اليوفي أم إيطاليا، ولكن يبقى الأكيد بالنسبة له أن مباراة النهاية ستكون هادئة وخاصة للغاية، حيث دخل عالم كرة القدم على "فيسبا" وسيغادره بحافلة النادي أو المنتخب فقط.

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