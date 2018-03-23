مواجهات نارية استعدادا للمونديال اليوم

يشهد عشاق كرة القدم اليوم مجموعة من المباريات الودية المرتقبة ضمن الأجندة الدولية لفيفا، حيث تخوض المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل مجموعة من المواجهات الساخنة لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادتها للمشاركة في كأس العالم، ففي الوقت الذي تخوض فيه جميع المنتخبات المشاركة في المونديال المباريات الودية على مدى أمس واليوم وغدًا، تعد بلجيكا المنتخب المونديالي الوحيد الذي لن يخوض أي مباراة ودية في تلك الأيام، وبدوره استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أبرز ملامح مباريات اليوم في السطور التالية:

لقطات من المباريات

يصطدم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بنظيره نجم البرتغال كريستيانو رونالدو في صراع خاص بين الثنائي، الذي يتنافس على جائزة أفضل هداف في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، حيث يتصدر صلاح القائمة برصيد 28 هدفًا مقابل 22 هدفًا لكريستيانو، وبالتالي يرغب رونالدو في إظهار قدراته التهديفية العالية بحضرة الفرعون المصري.

وفي مباراة أخرى يرحل بطل كأس العالم 5 مرات البرازيل إلى موسكو باعتبارها واحدة من أبرز المرشحين للتتويج بلقب المونديال هذا العام، وتخوض البرازيل المباراة على ملعب يوجنيكي وهو الملعب الذي يحتضن نهائي كأس العالم، وستكون الأنظار مسلطة على السليساو لمعرفة من هو النجم القادر على تعويض غياب نيمار المصاب.

ومن جانبها تستقبل ألمانيا بطلة مونديال 2014 نظيرتها إسبانيا بطلة مونديال 2010، وهما الفريقان اللذان يملكان حاليًا أكبر سلسلة دولية في تفادي الهزيمة بواقع 24 مباراة دون خسارة لألمانيا و16 مباراة متتالية دون خسارة لإسبانيا، وانتهى آخر لقاء رسمي بين الفريقين بفوز إسبانيا بهدف نظيف في نصف نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010.

ويعود ليونيل ميسي إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر وهو الملعب الذي اعتاد على تسجيل الأهداف عليه رفقة برشلونة، حيث سجل في دور الـ16 من مسابقة دور أبطال أوروبا من موسم 2013- 2014 في فوز البرسا على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، وسجل في نفس المرحلة من الموسم التالي بنتيجة 2-1، وفي الوقت الذي خسر فيه البرسا في دور المجموعات على هذا الملعب الموسم الماضي بنتيجة 3-1 سجل ميسي هدف برشلونة الوحيد.

وتتجه إنجلترا إلى أمستردام في الوقت الذي يسعي فيه مدرب الأسود الثلاثة جاريث ساوثجيت إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الإنجليز الذين سيشاركون في المونديال، كما يأمل في تحسين نتائج إنجلترا أمام هولندا، خاصة أن الأسود الثلاثة لم يتغلبوا على الطواحين منذ يورو 1996 حيث خاضوا بعدها 8 مباريات لم تحقق إنجلترا خلالها أي انتصار.

هل تعلم

– 2 من المباريات الودية التي ستقام اليوم من الممكن أن تحدث من جديد في دور الـ16 من المونديال وهي مصر والبرتغال إلى جانب بيرو وكرواتيا.

– يأمل نجم الدنمارك كريستيان إيريكسين أن يواصل سجله التهديفي الدولي المميز أمام بنما، حيث سجل 15 هدفًا في 15 مباراة دولية سابقة.

– قبل مواجهة باريس خاض كل من ديديه ديشامب وخوسيه بيركمان 71 مباراة على رأس القيادة الفنية لكل من فرنسا وكولومبيا على الترتيب، والطريف أن المنتخبين تأهلا إلى المونديال في نفس اليوم وهو 17 أكتوبر الماضي.

– تمكن ميسي من التسجيل في شباك 5 أبطال سابقين لكأس العالم وهم البرازيل وألمانيا وأوروجواي وفرنسا وإسبانيا، ويأمل في أن يسجل في شباك إيطاليا اليوم ليرفع العدد إلى 6 منتخبات ويبتقى له بعدها هز شباك إنجلترا فقط.

أبرز مباريات اليوم

روسيا X البرازيل الساعة 6 مساء

تونس X إيران الساعة 8:15 مساء

صربيا X المغرب الساعة 9:30 مساء

ألمانيا X إسبانيا الساعة 9:45 مساء

بولندا X نيجيريا الساعة 9:45 مساء

البرتغال X مصر الساعة 9:45 مساء

فرنسا X كولومبيا الساعة 10:00 مساء

بيرو X كرواتيا الساعة 9:30 مساء

أيسلندا X المكسيك الساعة 11:00 مساء

أوروجواي X التشيك الساعة 1:35 ظهرًا

اليابان X مالي الساعة 2:20 ظهرًا

السنغال X أوزبكستان الساعة 8:00 مساء

اليونان X سويسرا الساعة 8:00 مساء

أوكرانيا X السعودية الساعة 9:00 مساء

إيطاليا X الأرجنتين الساعة 9:45 مساء

هولندا X إنجلترا الساعة 9:45 مساء

أسكتلندا X كوستاريكا الساعة 9:45 مساء

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