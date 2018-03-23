عاجل : دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني يصل بنغازي لافتتاح وتدشين عدد من المشروعات الخدمية والأمنية

بنغازي 23 مارس 2018 (وال) – وصل إلى مدينة بنغازي بعد عصر اليوم الجمعة دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني في زيارة للمدينة تستمر عدة أيام لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والأمنية في المدينة، ووضع العديد من أحجار الأساس لتدشين مشاريع أخرى.

وكان في استقبال دولة رئيس مجلس الوزراء فور وصوله لمقر إقامته بمدينة بنغازي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس مراد الشكري، وسيادة عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

ويفتتح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف السيد عبدالله الثني مع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة العديد من المشروعات الأمنية والخدمية التابعة للداخلية والصحة والتعليم والمرافق والمواصلات والمياه، وغيرها من القطاعات الحكومية.

كما سيضع دولة الرئيس حجر الأساس لعدد من المشروعات الحكومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المدينة ضمن خطتها التنموية لمدينة بنغازي بعد تحريرها من قبضة الإرهاب.(وال – بنغازي) ا م

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