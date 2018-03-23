لماذا فضل ريال مدريد التعاقد مع ليفاندوفسكي على كين؟

بدأت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، رحلة البحث عن مهاجم جديد، في ظل الرحيل المتوقع لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل، حيث قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة العملاق البفاري بدأت عملية البحث عن مهاجم من طراز عالمي ليحل محل البولندي داخل قلعة "أليانز أرينا".

وأضافت الصحيفة أن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج يعد الخيارالأول لعملاق ألمانيا، إلا أنه أيضا من غير المستبعد التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خاصة إذا تولى ماوريسيو بوكيتينو مدرب السبيرز تدريب الفريق البافاري.

من ناحية أخرى أكدت الصحيفة أن ليفاندوفسكي عازم على تحقيق حلمه القديم بالانضمام لريال مدريد، حيث يثق أن هذه الخطوة إذا لم تحدث هذا الصيف، فلن تحدث أبدا، علمًا بأنه في أغسطس المقبل سيكمل 30 عامًا.

85 مليون يورو كلمة السر

كما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اتفاق بين ريال مدريد والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحسب ما نشرته إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد اجتمع 3 مرات مع وكيل ليفاندوفسكي واتفق معه على كل شيء.

وتابعت الإذاعة أن ريال مدريد يتبقى له فقط الاتفاق مع بايرن ميونخ على التفاصيل المالية لإنهاء الصفقة، في ظل توقع المسؤولين بالنادي الملكي إتمام التعاقد مقابل 85 مليون يورو، قد تقل حال قرر بايرن ميونخ ضم الكولومبي المعار خاميس رودريجيز بشكل نهائي من البلانكوس.

سببان دفعا الريال لتفضيل ليفا على كين

كما تحدثت تقارير صحفية، عن سببين يدفعان ريال مدريد، لتفضيل ضم روبرت ليفاندوفسكي، على هاري كين، ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن زيدان قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة الميرينجي، للتحرك نحو ليفاندوفسكي، حيث اتفق النادي الأبيض بالفعل مع بيني زاهافي، وكيل اللاعب البولندي، بينما لم يتواصل مع إدارة بايرن في هذا الشأن، حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن السببين هما، أولًا المطالبات المادية المبالغ فيها، من جانب إدارة السبيرز، وثانيًا وجود شكوك حول طبيعة كين الانطوائية، التي قد لا تسمح له بالتكيف مع زملائه في فريق كبير، مثل ريال مدريد.

يشار إلى أن روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ29 عامًا، شارك هذا الموسم مع بايرن ميونخ في 37 مباراة بواقع 2.930 دقيقة، سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 4 أخرى، في المقابل شارك هاري كين صاحب الـ24 عامًا مع توتنهام هوتسبير في 39 مباراة بواقع 3.222 دقيقة، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 4 أخرى.

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