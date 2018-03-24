أكثر من 90 % من الغوطة بيد الجيش السوري

عين ليبيا

بات الجيش السوري يسيطر على أكثر من 90% من الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وذلك بعد خروج آخر المقاتلين المعارضين مساء الجمعة من مدينة حرستا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وانتهت في وقت متأخر من مساء الجمعة أول عملية إجلاء لمئات المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية التي تتعرض منذ 18 شباط/فبراير لحملة عسكرية عنيفة لقوات النظام.

وأعلن التلفزيون السوري الرسمي ان مدينة حرستا في الغوطة الشرقية المحاصرة باتت “خالية” من مقاتلي الفصائل المعارضة بعد خروج حافلات تقل دفعة ثانية من مئات المقاتلين والمدنيين باتجاه شمال غرب البلاد.

وأورد التلفزيون السوري اكتمال عملية إخراج المسلحين مع عائلاتهم من حرستا باتجاه إدلب وبذلك تكون حرستا خالية من وجود المسلحين.

وإلى جانب حرستا، أعلن التلفزيون الرسمي التوصل إلى اتفاق يبدأ تنفيذه صباح السبت، ويقضي بإخراج المقاتلين الراغبين وعائلاتهم من الجيب الذي يسيطر عليه فصيل فيلق الرحمن جنوب الغوطة.

وتم التوصل إلى اتفاق إثر “مفاوضات مباشرة مع الروس”، وفق فصيل فيلق الرحمن.

وبعد اتفاقي حرستا والجنوب، لا يزال مصير مدينة دوما شمالا التي يسيطر عليها “جيش الإسلام”، الفصيل الأقوى في الغوطة، غير معروف مع استمرار المفاوضات فيها مع الجانب الروسي.

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