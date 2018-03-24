استغلي المصابيح القديمة في تجديد ديكور منزلك بأسهل الطرق

تغيير ديكور المنزل من الأمور التي تغير من الحالة المزاجية، لا تحتاج الكثير من الأموال، فيمكنك الاستفادة من كل ما هو غير مستغل لديك، ومن بعض الأمثلة (القطع الخشبية التي لا تحتاجين إليها)، استعيني بها في عمل ترابيزة صغيرة لتناول القهوة، حولي القطع الخشبية القديمة إلى لوحات فنية، من خلال طلائها بألوان مختلفة واستخدامها في ديكور المنزل على الجدران.

المصابيح القديمة من الأدوات التي يمكن استغلالها بعد أن تتلف، فأغلب النساء تلقيها رغم أنها يمكن أن تضيف لديكور منزلك ملمسا رائعا، خاصة إذا كان لها شكل غير تقليدي، استخدميها من خلال هذه الطرق لتغيير ديكور أي غرفة في منزلك..

1- يمكنك الاستفادة من المصباح القديم في غرفة الجلوس (الرسبشن)، من خلال تلوينها بألوان مبهجة تناسب المفروشات والأثاث في غرفتك، كما يمكنك وضعها كدلاية في السقف بجانب (النجف)، فهذا سيكون رائعا ويعطي ألوانا جميلة تؤثر على إضاءة المصابيح الأخرى التي تعمل.

2- اصنعي من المصابيح القديمة لعبة مع أطفالك، من خلال تلوينها معهم بالرسومات التي يحبونها من شخصيات كارتونية أو زهور، الأطفال تحب الشعور بذلك وتفرح بالتلوين.

3- قم بإزالة الجزء العلوى من اللمبة وذلك عن طريق كسر الجزء الأسود، ولكن احذري حتى لا تجرح يديك، واستخدمي سلة المهملات بجانب حتى لا تسقط بقايا الزجاج على الأرض.

4- يمكنك وضع مجموعة من الشموع ضمن أوانٍ زجاجية مفتوحة من الجهتين، وتثبيتها في أصص تحتوي على نباتات وأزهار جميلة، واستخدام المصابيح في هذه الحالة كديكور حول الشموع.

5- المصابيح تصلح لتحويلها إلى قاعدة لحمل الورود والزهور الجميلة التي تمنح منزلك الهدوء والرائحة المنعشة، كما هو موضح بالصورة يمكنك الاستفادة من هذا الشكل في البلكونات أو غرف الجلوس.

6- يمكنك تحويل المصابيح إلى عبوات لوضع البهارات والملح في داخلها، من خلال تجميع أكثر من مصباح بنفس الشكل ووضعها على رف خشبي في المطبخ، ويمكنك تزيينها أو تلوينها بأشكال تخص الطعام (فلفل، طماطم، خضراوات، فاكهة).

بهذه الخطوات استفيدي من المصابيح التالفة دون إلقائها في سلة المهملات، فعليك دائما التفكير في تجديد ديكور منزلك بأسهل الطرق وأرخص التكاليف.

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