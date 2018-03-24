منها حبوب الرمان.. 10 طرق طبيعية للحصول على شفاه وردية

الشفاه الوردية حلم كل فتاة، وتسعى إليه، اللون الداكن والشفاه الغامقة مشكلة تؤرق كل فتاة، تسعى لإظهار جمالها واستخدام ألوان المكياج المبهجة، فمن منا لا يرغب فى شفاه نضرة ولامعة وردية اللون، الأمر ليس صعبا ولكن لا تحله مستحضرات التجميل التي يمكن أن تسبب بعض المشكلات.

بعض الوصفات الطبيعية تجعلك تحصلين على شفاه وردية لامعة، إذا داومت عليها، مع الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية بشكل سليم وشرب المياه بقدر كاف، للحصول على ترطيب مناسب لجسمك وللشفاه، وسنعرض أهم الوصفات الطبيعية للحصول على شفاه وردية..

1- تقشير الشفاه من الأمور الهامة للحصول على شفاه لامعة، أحضرى شريحة من الليمون وضعيها في السكر، ومرريها على شفتيك يوميا، الليمون يساعد على الترطيب، والسكر يساعد على القضاء على الخلايا الميتة والليمون يقوم بالتفتيح.

2- استخدمي خليط السكر والعسل مع زيت الزيتون، لتقشير الشفاه، وقومي بعمل مساج لمدة ١٠ دقائق، هذه الطريقة تساعدك على التخلص من الخلايا الميتة وتمنحك شفاها ناعمة، كما يمكنك مزج عصير الليمون والجلسرين معا أيضًا للحصول على شفاه ناعمة.

3- حبوب الرمان تساعدك الحصول على شفاه وردية اللون، من خلال طحنها مع اللبن، ووضع الخليط على شفتيكِ لتصبح حمراء اللون، كما يمكنك الاستعانة بشرائح الطماطم الطازجة لتحصلي على اللون الأحمر الفاتح لامعا على شفتيك.

4- القرفة من المواد الطبيعية التى تجعلك تحصلين على شفاه وردية، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، مما يعطي شفتيك مظهرا ورديًا، كل ما عليك هو دهن شفتيك ببودرة القرفة أو زيت القرفة، كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا وستحصلين على نتائج إيجابية.

5- احمي بشرتك وشفتيك من أشعة الشمس الحارة، خاصة أن التعرض المفرط لأشعة الشمس يؤدي إلى تغيّر لون الشفاه، احمي شفتيك باستخدام بلسم شفاه بدرجة حماية من أشعة الشمس لا تقل عن 15، وهذه الخطوة قومي بها طوال فترة العام حتى في فصل الشتاء.

6- احرصي على إزالة أي مكياج على بشرتك وشفتيك قبل الذهاب إلى النوم، لأن النوم بأحمر الشفاه يؤثر عليها ويسبب الكثير من الأمراض، كما يمكنك وضع زيت اللوز للترطيب.

7- الألوفيرا له فائدة كبيرة عليك، فهو يمكنك من الحفاظ على شفتيك وردية بشكل طبيعى، ويساعد على تحفيز خلايا الجلد الجديدة ويمنع تأثير الشمس الضار على الشفتين.

8- من الطرق القديمة للحصول على شفاه وردية، هي خلط مجموعة من الورد الأحمر، ثم إضافته إلى القليل من السمن، حتى تتكون عجينة يتم وضعها على الشفاه ثم تشطف بالمياه.

9- الكركديه والفازلين، هذا الخليط يساعدك في الحصول على شفاه ناعمة ووردية أيضًا، ضعي هذا الخليط على الشفاه وتشاهدين النتيجة بسهولة.

10- البنجر من الطرق المفيدة للحصول على شفاه وردية لامعة، ضعي شريحة من البنجر الطازج وافركيها على شفتيك، واتركيها لدقائق ثم استخدمي بلسم شفاف للشفاه. كما يمكنك خلط البنجر مع زيت الزيتون واستخدامه عجينة توضع على الشفاه للحصول على لون وردي.

هذه طرق طبيعية للحصول على شفاه وردية، دون الحاجة لمستحضرات تجميل باهظة التكاليف، وبها مواد كيميائية تؤثر على صحتك، جربي هذه الوصفات مع الحفاظ على نظام غذائي سليم تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، مع الابتعاد عن التدخين الذي يؤثر على لون الشفاه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا