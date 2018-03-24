زيدان يحرم ريال مدريد من ضم دزيكو

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن فشل ريال مدريد، في التعاقد مع البوسني إيدين دزيكو، مهاجم روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما رفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، قدوم البوسني لسانتياجو برنابيو لوجود كريم بنزيما في مركزه بعد التفاوض مع فريقه الإيطالي حول ضمه، لكن الصفقة لم تتم، الذي أدي إلى البقاء صاحب الـ29 عامًا في صفوف الذئاب بالموسم الجاري، على الرغم من امتلاكه عرضا آخر من تشيلسي الإنجليزي.

وحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد كان قريبًا من التعاقد مع دزيكو في يناير الماضي من أجل تدعيم مركز المهاجم بالبوسني، الذي يتألق في الموسم الجاري مع فريقه الذئاب.

وتابعت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كان يرغب في ضم دزيكو كلاعب احتياطي قوي على دكة الاحتياط، لكن زيدان فضّل الاستمرار بنفس التشكيلة حتى نهاية الموسم الجاري دون إبرام صفقات جديدة.

ويعاني الفرنسي كريم بنزيما في الموسم الجاري من الهجوم المتكرر من جماهير ريال مدريد لسوء مستواه مع البلانكوس، بعدما سجل 8 أهداف في كل المباريات.

وكان ريال مدريد قريبا من ضم كيبا، حارس أتلتيك بلباو، لكن زيدان رفض في يناير الماضي أيضا لثقته العالية في الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأبرزت الصحيفة، أن ريال مدريد تفاوض مع روما لضم دزيكو في ظل رغبة تشيلسي أيضًا في إبرام الصفقة، لكنه لم يتم إبرام الصفقة، الذي أدى للبقاء البوسني في الذئاب.

ويشار إلى مونشي، المدير الرياضي لنادي روما، صرح في الفترة الماضية بأن تشيلسي لم يوافق على الشروط المالية، التي طلبها الذئاب من أجل ترك دزيكو لذلك الصفقة لم تتم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا