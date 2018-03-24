كولومبيا تفجر مفاجأة بالفوز على فرنسا وديا

نجح المنتخب الكولومبي لكرة القدم، في تحقيق فوز ثمين على مضيفه المنتخب الفرنسي، بعدما استطاع تدارك تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بملعب "استاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

بدأ المنتخب الفرنسي، الحاصل على لقب كأس العالم 1998، في تسجيل الأهداف عن طريق أوليفيه جيرو وتوماس لومار في الدقيقتين 11 و26 من عمر المباراة.

وسرعان ما استطاع المنتخب الكولومبي العودة إلى المباراة من جديد، ورد ردا سريعا وقويا على التفوق الفرنسي، الذي جاء في البداية من خلال إحراز ثلاثة أهداف سجلها لويس مورييل ورادميل فالكاو جارسيا وخوان كنتراو في الدقائق 28 و62 و85 من ضربة جزاء.

المنتخب الكولومبي قدم عرضا قويا، وأرسل رسالة خاصة إلى منتخبات المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات اليابان والسنغال وبولندا من أنه لن يكون صيدا سهلا على الإطلاق في دور المجموعات بعد الفوز على مضيفه المنتخب الفرنسي.

وشهد اليوم عددا من المباريات الودية الدولية ضمن استعدادات المنتخبات لمونديال روسيا، حيث حقق مُنتخب الأرجنتين فوزًا مُهمًا على نظيره الإيطالي، بهدفين نظيفين، ضمن استعدادات منتخب التانجو لكأس العالم 2018 في روسيا. كما فاز المنتخب التونسي على ضيفه الإيراني بهدف دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا، أحرز هدف المنتخب التونسي ميلاد محمدي، لاعب المنتخب الإيراني، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين المواجهة الودية بين ألمانيا وإسبانيا في مباراة قوية وتكتيكية من المنتخبين المرشحين للوصول إلى الأدوار المتقدمة في المونديال في اللقاء الذي أقيم بملعب "إسبريت أرينا" بحضور 53 ألف متفرج.

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