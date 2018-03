لندن تُدين مجموعة إجرامية مقرها إيران لشنها عمليات قرصنة

المتوسط:

أدانت بريطانيا مجموعة إجرامية مقرها إيران شنّت عمليات قرصنة سيبرانية ضد جامعات في كافة أنحاء العالم بما فيها داخل المملكة المتحدة.

وقال وزير الدولة في الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد في بيان بعد إدانة الولايات المتحدة لتسعة أشخاص من معهد (بانا) الذي يتخذ من إيران مقر له ” ترى حكومة المملكة المتحدة أن المعهد الذي يتخذ من إيران مقراً له، مسؤول عن عمليات قرصنة سيبرانية استهدفت جامعات في كافة أنحاء العالم”.

وأعرب اللورد أحمد عن ترحيه بالاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للمجموعة، مبيناً ان الخطوة تدل على استعداد وقدرة الحلفاء على الرد بشكل جماعي على الهجمات الإلكترونية.

