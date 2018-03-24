القضاء الإسباني يوقف المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الجمعة، أن القاضي المكلف بالتحقيق في المحاولة الانفصالية لإقليم كاتالونيا أمر باحتجاز خمسة مسئولين انفصاليين سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.

وطلب القاضي توقيف رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة كارمي فوركاديل وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الإقليمية إلى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت مقررة السبت لانتخاب رئيس للإقليم.

وبرر القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسئولين الخمسة للبلاد قبل إنهاء إجراءات محاكمتهم، خاصة بعد فرار مارتا روفيرا الشخصية المؤيدة للانفصال خارج إسبانيا لتفادي الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت المحكمة العليا إن 13 انفصاليا كاتالونيا سيحاكمون بالإجمال، بينهم الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاعتقالات الأخيرة إلى إثارة التوترات مجددا في كاتالونيا، حيث بدأ أنصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر مساء الجمعة.

وتخضع كاتالونيا للحكم المباشر من مدريد الذي تم فرضه بعد إعلان الإقليم استقلاله في أكتوبر.

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